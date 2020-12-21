В Липецкой области подорожает проезд в электричках

Новый тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении начнёт действовать 1 января.

С 1 января 2021 года на территории Липецкой области вступает в действие новый тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в соответствии с приказом управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 18 декабря 2020 года № 32-ц «Об установлении тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» вступает в действие новый тариф за перевозки, оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении на территории Липецкой области в размере 20 рублей за одну десятикилометровую зону.



- В настоящее время тариф составляет 19 рублей 50 копеек за одну десятикилометровую зону, - отмечают в управлении - Таким образом, действующий тариф повысится с 1 января 2021 года на 50 копеек или всего на 2,6%, что значительно ниже планируемого уровня инфляции на следующий год.