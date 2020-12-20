В день похорон Народного артиста России в липецком театре показали «Поминальную молитву»

В Липецком государственном театре кукол показали спектакль для взрослой публики.

«Поминальная молитва» прошла на сцене в день похорон скончавшегося на 82-м году жизни Народного артиста РСФСР Виталия Пономарёва. Режиссёром постановки выступил его сын художественный руководитель театра заслуженный артист РФ Олег Пономарёв.Официально спектакль не был отдельной акцией в память об ушедшем артисте, тем более что в репертуаре он стоял загодя именно в этот день. Но сами актёры в беседе с GOROD48 признали, что имеется особый символизм, чтобы сыграть «поминальную молитву» именно в эту скорбную дату. И неофициально спектакль был посвящён памяти Виталия Пономарёва.Из-за санитарных ограничений в зал были допущены лишь несколько десятков зрителей, которые после окончания почти трёхчасовой постановки устроили овацию зрителям.Пьесу «Поминальная молитва» о трагической судьбе людей в начале XX века написал Григорий Горин. В течение долгих лет она была одной из визитных карточек столичного театра Ленком — спектакль ставил Марк Захаров, а на сцене блистал целый букет артистов во главе с известным каждому Евгением Леоновым.В Липецке создали свой вариант прочтения пьесы — кукольный. Спектакль уже называют явлением в культурной жизни Липецка. Артисты выходят на сцену с куклами в полный рост и управляют ими, находясь за спинами персонажей. А иногда на сцене появляются только живые люди, что вовсе не характерно для кукольного театра.Отдельных слов заслуживает музыкальное оформление липецкого спектакля. Всю музыку специально написал известный липецкий музыкант Антон Холопов и она тоже придаёт постановке неповторимый антураж.Зрители после просмотра в своих оценках использовали в основном два слова — «чудесно» и «необычно».В день постановки в театре по понятным причинам артистам пришлось играть без своего режиссёра Олега Пономарёва, занятого похоронами отца. Один из друзей семьи Пономарёвых передал нам текст предсмертной записки Виталия Васильевича. Она начиналась словами: «На моей могиле в каждую годовщину моей смерти пусть оставшийся мой единственный сын, а также мои зятья, если пожелают, читают по мне поминальную молитву».