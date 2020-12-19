В Липецке начали работать елочные базары

Как и ожидалось, цена пушистой красавицы начинается от 350 рублей за метр.

Первые елочные базары начали работать в Липецке и дарить жителям города новогоднее настроение.География распространения деревьев разнообразная, но в продаже присутствуют сосны и из местных лесхозов.Ранее пресс-служба мэрии сообщала, что, как и в прошлом году, стоимость метра сосны составит 350 рублей, ели – 700 рублей. Сегодня продавцы придерживаются этих цен.Места расположения официальных базаров можно посмотреть на карте ниже.