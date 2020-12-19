Общество

сегодня, 12:06

В Липецке начали работать елочные базары

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#елочные базары
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В Липецке начали работать елочные базары

Как и ожидалось, цена пушистой красавицы начинается от 350 рублей за метр.

Первые елочные базары начали работать в Липецке и дарить жителям города новогоднее настроение.

География распространения деревьев разнообразная, но в продаже присутствуют сосны и из местных лесхозов.

Ранее пресс-служба мэрии сообщала, что, как и в прошлом году, стоимость метра сосны составит 350 рублей, ели – 700 рублей. Сегодня продавцы придерживаются этих цен.

Места расположения официальных базаров можно посмотреть на карте ниже.


1 866
#елочные базары
3

Комментарии (1)

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М

17 минут назад
Когда уж не веревочкой будут связывать дерево а через трубу с сеткой прогонять
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