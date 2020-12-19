Коронавирус в России: искусственный интеллект оценит тяжесть ковидной пневмонии

Тема коронавируса не осталась без внимания во время большой ежегодной пресс-конференции главы государства Владимира Путина - по сравнению с тем, что происходило в других странах, российское здравоохранение показало себя более готовым, заявил президент. В России разрабатывают 25 вариантов вакцины в 17-ти учреждениях, одна из вакцин, введенная в гражданский оборот, показала – организм вырабатывает не только антитела, но и получает клеточный иммунитет. В группе повышенного риска больные сахарным диабетом: смертность за полгода у таких пациентов выросла на 20%. Тяжесть пневмонии будут оценивать по анализу крови. Осложнения от COVID-19 у медиков включили в перечень причин инвалидности.

На нынешней неделе число выявленных зараженных SARS-CoV-2 колебалось от 26 509 случаев до 28 552 случаев. С 12 ноября в стране ежедневно выявляют более 20 тысяч заразившихся коронавирусом. Суточный рекорд по заболеваемости был установлен 6 декабря. Тогда COVID-19 выявили у 29 039 человек. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 138 044 инфицированных. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 2 791 220 человек, умерли 49 762 человека.



В Липецкой области ежедневно положительный тест на SARS-CoV-2 выявляли от 148 до 160 человек. Число летальных случаев составило 187 человек. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 13 758 случаев новой коронавирусной инфекции, 10 611 человек выздоровели.



Тема коронавируса не осталась без внимания во время большой ежегодной пресс-конференции главы государства Владимира Путина - по сравнению с тем, что происходило в других странах, российское здравоохранение показало себя более готовым, заявил президент. «Конечно, к таким масштабам, с которыми мы столкнулись, не готова оказалась ни одна система здравоохранения в мире, нет такой системы просто. Мы анализируем все, что в мире происходит, и видим, что такого примера нет. Но есть примеры того, как была организована работа в нашей стране. По сравнению, все же познается в сравнении, я уже сказал, что у нас море, океан проблем, но все познается в сравнении, и по сравнению с тем, что в мире происходило, конечно, наша система оказалась более эффективной», - передают РИА Новости слова президента. Он также добавил, что Россия оказалась первой страной, которая «изобрела и начала производить вакцину» и в целом серьезно продвинулась вперед с противоядием от коронавируса. А вот нового локдауна в связи с пандемией не планируется – он не понадобится, если граждане будут соблюдать предписания санитарных врачей. «Необходимости такой нет. Заболеваемость достаточно высокая, но, по мнению специалистов, она вышла «на полку», что называется. То есть такого резкого увеличения мы не наблюдаем…», - добавил глава государства. Он также заявил о необходимости реформировать санитарно-эпидемиологическую службу. «…надо еще раз посмотреть, сколько нам нужно специализированных коек, где, в каких регионах, сколько нам нужно специалистов. Вот такая программа, она фактически разработана, будем ее реализовывать», - сказал Путин.



В начале недели глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией в России. В динамике эпидемиологического процесса в целом по стране отмечается стабилизация ежесуточного уровня регистрации новой коронавирусной инфекции, но она достаточно хрупкая, заявила она. А в регионах отмечается большой разброс. За прошлую неделю средний показатель составил 18,2 случая на 100 тысяч населения. Но если в Татарстане это 2,5, то в Санкт-Петербурге 70,14. Москва и Петербург дают 38% новых выявленных случаев COVID-19. Что касается возрастной структуры, то наиболее высокий показатель заболеваемости сохраняется в группах лиц старше 50 лет, а наименьшие показатели отмечаются среди детей всех возрастов. Самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 как и неделю назад наблюдаются среди работников промпредприятий. «Сегодняшняя ответственность, особенно перед новогодними днями в период предпраздничной суеты - это особая задача для каждого из нас и каждого субъекта РФ, контроль за принятыми мерами. Они все сегодня адекватны ситуации», - напомнила руководитель Роспотребнадзора.



Штаммы коронавируса, циркулирующие в России, не имеют значимых изменений, объявила на этой неделе пресс-служба Роспотребнадзора. Сегодня в России прочитаны полные геномы 1 315 изолятов нового коронавируса – их анализ говорит об однородности циркулирующих штаммов. Для защиты от новой инфекции в стране разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса в 17 научных учреждениях. Первые две вакцины уже зарегистрированы. Одна из вакцин «ЭпиВакКорона» индуцировала клеточный иммунитет через 5-6 недель у большинства добровольцев, при этом антитела вырабатывались раньше.



Продолжаются изучения самого заболевания. Дети болеют коронавирусом реже и легче, чем взрослые, но, согласно научным публикациям, они часто являются переносчиками COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Куда опаснее заражение новым вирусом для больных сахарным диабетом, отметили эксперты НМИЦ эндокринологии Минздрава России. Коронавирусная инфекция увеличила на 20% смертность больных сахарным диабетом за первые шесть месяцев 2020 года. «"За первые шесть месяцев 2020 года COVID увеличил смертность больных сахарным диабетом на 20%. По данным оперативного мониторинга НМИЦ эндокринологии, летальность при сочетании «СД + COVID-19» особенно высока у возрастных пациентов: 60-69 лет – 12,9%, 70-79 лет – 20,3%, старше 80 лет – 27,1%. А также у тех, кто страдает ожирением»,- говорится в сообщении. «Пациентам с эндокринопатиями необходимо находиться на постоянной связи со своим лечащим врачом. При возникновении первых симптомов заболевания COVID-19 надо в обязательном порядке вызывать на дом участкового врача и с учетом его рекомендаций принять решение о госпитализации в специализированный медицинский центр», - пояснила директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова. Еще одна новость относится к медработникам: министерство труда и социальной защиты РФ дополнило перечень причин инвалидности, в него вошли осложнения у медработников, вызванные коронавирусом. Дополнительная запись вносится, если подтверждено, что заболевание является профессиональным. Соответствующий приказ ведомства уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Среди тех, кто пострадал от коронавирусной инфекции на этой неделе – глава Псковской области Михаил Ведерников. Он сообщил, что получил положительный тест на коронавирус на фоне двусторонней пневмонии и постоянной высокой температуры. «Опасения подтвердились - результат теста положительный. Состояние удовлетворительное, но двусторонняя пневмония и постоянная высокая температура дают о себе знать. Работаю удалённо. Берегите себя!» - написал он в своем аккаунте в Instagram. Всего на сегодняшний день коронавирус в России с мая был подтвержден у 25 глав регионов. Вторая потеря – в Госдуме РФ: депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов скончался в пятницу на 74 году жизни после коронавирусной инфекции. Ранее также скончался депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев.



Для того, чтобы противостоять новой инфекции, ученые привлекают искусственный интеллект. В Москве запущен уникальный сервис для лечения больных COVID-19. О запуске нового сервиса, так называемого КТ-калькулятора, для более точной диагностики больного коронавирусом и оперативного выявления ковидной пневмонии сообщил в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Новая технология, разработанная совместно с исследователями МГУ имени Ломоносова, может определить тяжесть пневмонии по анализу крови. КТ-калькулятор – это нейронная сеть для оценки степени поражения легких. Мэр добавил, что прошедшая «обучение» нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения. Доступ к нему откроют врачам не только Москвы, но и других регионов. Фитнес-сфера также предложила свою помощь в реабилитации заразившихся SARS-CoV-2. Фитнес-клубы предложили Минздраву присоединить их к реабилитации переболевших коронавирусом россиян, в частности тех, у кого болезнь протекала в легкой и средней формах тяжести, поскольку возможностей реабилитационных центров хватает только на перенесших COVID-19 в тяжелой форме, сообщает «Российская газета» со ссылкой на письмо инициаторов. Некоммерческое партнерство «Национальное фитнес-сообщество» (НФС) от лица 1700 фитнес-клубов из 77 регионов пояснило – еще в октябре клубы, откликнувшись на просьбы медицинского сообщества и своих клиентов, разработали специальные программы по профилактике и реабилитации после COVID-19. Подобные комплексы есть уже у 40% клубов. На первом этапе фитнес-клубы просят руководство Минздрава сформировать рабочую группу, которая сможет профессионально оценить эффективность разработанных программ. По результатам этой оценки можно будет разработать методические рекомендации для медучреждений, включив в них фитнес-программы.



Россиянам снова напомнили о масках. Так, на последней своей пресс-конференции эпидемиолог и депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал спущенные с носа защитные маски издевкой. «Спущенная с носа маска — это имитация, а может, даже издёвка. Коронавирус поступает через дыхательные пути. Маска должна закрывать нос. На улице вероятность низкая, а вот когда вы заходите в метро, ТЦ, учреждение, здесь обязательно нужно быть в маске», — сказал Онищенко. А сенаторы и депутаты Совета Федерации обсудили тему утилизации масок – они считают, что россиян надо активнее информировать о порядке утилизации использованных масок и перчаток, чтобы не создавать новых очагов заражения коронавирусом. По словам первого вице-спикера Совфеда Андрея Яцкина, ежегодно в России образуется порядка миллиона тонн медицинских отходов. «Дополнительную остроту проблеме, естественно, придала пандемия коронавирусной инфекции. Объемы медицинских отходов заметно выросли в результате массового применения одноразовых масок, перчаток и санитайзеров», - сказал он. Больницы придерживаются правил обращения с такими отходами, в повседневной жизни использованные маски выбрасывают как обычные ТБО. На сайте Роспотребнадзора есть методические рекомендации по правильной утилизации использованных масок и перчаток. Но ведомство готово помочь в создании правил информирования о том, как поступать с отслужившими медицинскими изделиями. А в это время власти Екатеринбурга хотят сделать маски частью праздничной атмосферы – мэрия города объявила конкурс на самую необычную маску индивидуальной защиты. Горожанам предложили сфотографироваться в «креативной» новогодней маске и выложить фото или видео с хештегом #маскарад2021 в социальных сетях. Для победителей приготовили призы, среди которых – брендированные маски.