Происшествия
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Нападение в Ельце: возбуждено уголовное дело о покушении на убийство
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Напавший на сотрудницу микрофинансовой организации 45-летний ельчанин признался, что пошел на разбой из-за долгов
Следственный Отдел СКР по Ельцу возбудил уголовное дело по части 3 ст.30 пункта «З» ч.2 статьи 105 (покушение на убийство) и пункту «в» части 4 статьи 162 (разбой) УК РФ в отношении 45-летнего ельчанина, совершившего нападение на офис микрокредитной организации на улице Мира.
17 декабря в офис микрозаймов на улице Мира в Ельце зашел мужчина в медицинской маске, достал из пакета палку и стал избивать ей работницу организации, нанося удары по голове. Избив женщину он покинул офис.
Вчера вечером нападавшего задержали полицейские. Как рассказали GOROD48 в СУ СК РФ по Липецкой области, задержанный дал признательные показания и подтвердил их на месте преступления.
фото соцсети
По словам 45-летнего ельчанина, он пошел на преступление из-за долгов. Придя в офис микрозаймов, он попросил выдать ему кредит. Сотрудница офиса потребовала паспорт, он полез в пакет якобы за документом, но вытащил деревянную палку и стал избивать ей женщину.
Женщину он бил, чтобы она не успела вызвать ЧОП. После того, как женщина потеряла сознание, он стал искать ключи от сейфа с деньгами, но не нашел их.
Пострадавшая с открытой черепно-мозговой травмой находится в больнице в тяжелом состоянии.
Сегодня суд рассмотрит дело о заключении под стражу 45-летнего ельчанина на время следствия.
17 декабря в офис микрозаймов на улице Мира в Ельце зашел мужчина в медицинской маске, достал из пакета палку и стал избивать ей работницу организации, нанося удары по голове. Избив женщину он покинул офис.
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Вчера вечером нападавшего задержали полицейские. Как рассказали GOROD48 в СУ СК РФ по Липецкой области, задержанный дал признательные показания и подтвердил их на месте преступления.
фото соцсети
По словам 45-летнего ельчанина, он пошел на преступление из-за долгов. Придя в офис микрозаймов, он попросил выдать ему кредит. Сотрудница офиса потребовала паспорт, он полез в пакет якобы за документом, но вытащил деревянную палку и стал избивать ей женщину.
Женщину он бил, чтобы она не успела вызвать ЧОП. После того, как женщина потеряла сознание, он стал искать ключи от сейфа с деньгами, но не нашел их.
Пострадавшая с открытой черепно-мозговой травмой находится в больнице в тяжелом состоянии.
Сегодня суд рассмотрит дело о заключении под стражу 45-летнего ельчанина на время следствия.
9 1344
Джон Ленин
Раскольников
Кира
Все Путем вникуда
Алина
48
неравнодушный
Липчанка
в ссср такого не было.