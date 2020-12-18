Происшествия

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Нападение в Ельце: возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

9 1344
#покушение на убийство #ограбление
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Нападение в Ельце: возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

Напавший на сотрудницу микрофинансовой организации 45-летний ельчанин признался, что пошел на разбой из-за долгов

Следственный Отдел СКР по Ельцу возбудил уголовное дело по части 3 ст.30 пункта «З» ч.2 статьи 105 (покушение на убийство) и пункту «в» части 4 статьи 162 (разбой) УК РФ в  отношении 45-летнего ельчанина, совершившего нападение на офис микрокредитной организации на улице Мира.

17 декабря в офис микрозаймов на улице Мира в Ельце зашел мужчина в медицинской маске, достал из пакета палку и стал избивать ей работницу организации, нанося удары по голове. Избив женщину он покинул офис.

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Вчера вечером нападавшего задержали полицейские. Как рассказали GOROD48 в СУ СК РФ по Липецкой области, задержанный дал признательные показания и подтвердил их на месте преступления.

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По словам 45-летнего ельчанина, он пошел на преступление из-за долгов. Придя в офис микрозаймов, он попросил выдать ему кредит. Сотрудница офиса потребовала паспорт, он полез в пакет якобы за документом, но вытащил деревянную палку и стал избивать ей женщину.

Женщину он бил, чтобы она не успела вызвать ЧОП. После того, как женщина потеряла сознание, он стал искать ключи от сейфа с деньгами, но не нашел их.

Пострадавшая с открытой черепно-мозговой травмой находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сегодня суд рассмотрит дело о заключении под стражу 45-летнего ельчанина на время следствия.

9 1344
#покушение на убийство #ограбление
3

Комментарии (9)

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Джон Ленин

6 минут назад
Липчанка, у упырей не может быть детей.....
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Раскольников

12 минут назад
Старухе-процентнице было 42 года ?
ответить

Кира

12 минут назад
Так девушка жива или нет? Здесь указывают, что жива..
ответить

Все Путем вникуда

22 минуты назад
все как в цивилизованных странах. только прибавить западных ценностей и либерализма так и до мачете дойдут. помню, в СССР кассиры на предприятия из банка на трамвае ездили с чемоданом денег, потому что безопасность была только при "кровавом режиме", когда не было надобности в охране школ и детсадов.
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Алина

30 минут назад
Это пипец, господа, так жестоко бить...
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48

33 минуты назад
она бы сама деньги отдала, утырок! зачем убивать?
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неравнодушный

40 минут назад
Липчанка, Ну ты просто душка.
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Липчанка

46 минут назад
Очередной неудачник и лентяй, который нет хочет работать но хочет красиво жить сорвал своё зло на ни в чем не повинном человеке. Надеюсь, с ним на зоне поиграют палкой, чтоб он прочувствовал удовольствие от одного отверстия до самых гланд. И его детям я желаю такой же участи.
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в ссср такого не было.

52 минуты назад
Уважительная причина.
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