Происшествия
38 минут назад
В Липецке проводят доследственную проверку по факту исчезновения школьницы
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Девочка около 8 вечера вышла из ресторана и пропала.
Как рассказала GOROD48 старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова, следственный отдел по Советскому округу Липецка проводит доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 15-летней девочки.
Последний раз школьницу видели в ресторане на улице Скороходова в Липецке вчера около 8 часов вечера. Девочка была в ресторане одна, поела, расплатилась и ушла. Больше её никто не видел, телефон не отвечает. По данным СУ СК РФ по Липецкой области, это уже не первый уход девочки из дома.
Напомним, на вид девочке 15-18 лет, рост 160-165 сантиметров, у неё светло-русые волосы средней длины, светло-зелёные глаза и веснушки. Была одета в разноцветную куртку (синего, чёрного, белого цветов) и чёрную шапку. При себе имела светло-розовый рюкзак.
Последний раз школьницу видели в ресторане на улице Скороходова в Липецке вчера около 8 часов вечера. Девочка была в ресторане одна, поела, расплатилась и ушла. Больше её никто не видел, телефон не отвечает. По данным СУ СК РФ по Липецкой области, это уже не первый уход девочки из дома.
Напомним, на вид девочке 15-18 лет, рост 160-165 сантиметров, у неё светло-русые волосы средней длины, светло-зелёные глаза и веснушки. Была одета в разноцветную куртку (синего, чёрного, белого цветов) и чёрную шапку. При себе имела светло-розовый рюкзак.
2 1309
Галина
неравнодушная