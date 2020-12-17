Происшествия

38 минут назад

В Липецке проводят доследственную проверку по факту исчезновения школьницы

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#пропавшие без вести
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В Липецке проводят доследственную проверку по факту исчезновения школьницы

Девочка около 8 вечера вышла из ресторана и пропала.

Как рассказала GOROD48 старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова, следственный отдел по Советскому округу Липецка проводит доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 15-летней девочки.

Последний раз школьницу видели в ресторане на улице Скороходова в Липецке вчера около 8 часов вечера. Девочка была в ресторане одна, поела, расплатилась и ушла. Больше её никто не видел, телефон не отвечает. По данным СУ СК РФ по Липецкой области, это уже не первый уход девочки из дома.

Напомним, на вид девочке 15-18 лет, рост 160-165 сантиметров, у неё светло-русые волосы средней длины, светло-зелёные глаза и веснушки. Была одета в разноцветную куртку (синего, чёрного, белого цветов) и чёрную шапку. При себе имела светло-розовый рюкзак.
2 1309
#пропавшие без вести
3

Комментарии (2)

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Галина

7 минут назад
15 летние по ресторанам ходят...
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неравнодушная

27 минут назад
Господи,хоть бы в маске была....
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