Происшествия
41 минуту назад
В Липецке пропала 15-летняя девочка
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Девочка ушла из ресторана в неизвестном направлении.
В Липецке ищут 15-летнюю Софью Симонову. Как сообщает " Поиск пропавших детей", 16 декабря девочка ушла из ресторана по улице В. Скороходова в Липецке. До настоящего момента ее местонахождение не установлено.
На вид девочке 15-18 лет, рост 160-165 сантиметров, у неё светло-русые волосы средней длины, светло-зелёные глаза и веснушки.
Была одета в разноцветную куртку (синего, чёрного, белого цветов) и чёрную шапку. При себе имела светло-розовый рюкзак.
На вид девочке 15-18 лет, рост 160-165 сантиметров, у неё светло-русые волосы средней длины, светло-зелёные глаза и веснушки.
Была одета в разноцветную куртку (синего, чёрного, белого цветов) и чёрную шапку. При себе имела светло-розовый рюкзак.
7 1031
Гость
следак
Дмитрий
врач
Маня
А что
житель