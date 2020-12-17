Происшествия

41 минуту назад

В Липецке пропала 15-летняя девочка

7 1031
#пропавшие без вести
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В Липецке пропала 15-летняя девочка

Девочка ушла из ресторана в неизвестном направлении.

В Липецке ищут 15-летнюю Софью Симонову. Как сообщает " Поиск пропавших детей", 16 декабря девочка ушла из ресторана по улице В. Скороходова в Липецке. До настоящего момента ее местонахождение не установлено.

На вид девочке 15-18 лет, рост 160-165 сантиметров, у неё светло-русые волосы средней длины, светло-зелёные глаза и веснушки. 

Была одета в разноцветную куртку (синего, чёрного, белого цветов) и чёрную шапку. При себе имела светло-розовый рюкзак. 
7 1031
#пропавшие без вести
1

Комментарии (7)

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Гость

4 минуты назад
А с кем она была в ресторане, по камерам нельзя посмотреть?
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следак

12 минут назад
Сам ресторан надо хорошо обыскать,мало ли что.
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Дмитрий

19 минут назад
Удалите коментарии неадекватов. Думаю, что тут включены коментарии для того, что если кто нибудь видел девочку - напишет. Ребёнок пропал!!!!!
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врач

21 минуту назад
Детям надо хорошо питаться.
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Маня

25 минут назад
Что в таком возрасте делать в ресторане не рано ли
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А что

29 минут назад
Она делала в ресторане,в таком возрасте.Кушала.?
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житель

30 минут назад
Позавтракала в ресторане и исчезла .
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