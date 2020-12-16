41 минуту назад
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 148 человек
Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 13 593 случая новой коронавирусной инфекции, 10 480 человек выздоровели, 181 человек умер, 2 932 — лечатся.
За последние сутки в регионе подтверждены 160 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего в Липецке — 96 заболевших, на втором месте Елец — 14, на третьем Грязинский район — 12. В Липецком районе — 7, в Тербунском районе — 5, в Добринском и Лебедянском районах — по 4 заболевших, в Краснинском и Лев-Толстовском районах — по 3, в Добровском, Долгоруковском, Елецком, Задонском и Чаплыгинском районах — по 2, в
Становлянском и Хлевенском районах — по одному заболевшему.
Лавочница
Игорь
Люда