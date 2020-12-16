Коронавирус

41 минуту назад

За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 148 человек

3 428
#коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 148 человек

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 13 593 случая новой коронавирусной инфекции, 10 480 человек выздоровели, 181 человек умер, 2 932 — лечатся.

В больницах сейчас находятся 1 115 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», дома лечатся 1 817 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 160 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего в Липецке — 96 заболевших, на втором месте Елец — 14, на третьем Грязинский район — 12. В Липецком районе — 7, в Тербунском районе — 5, в Добринском и Лебедянском районах — по 4 заболевших, в Краснинском и Лев-Толстовском районах — по 3, в Добровском, Долгоруковском, Елецком, Задонском и Чаплыгинском районах — по 2, в
Становлянском и Хлевенском районах — по одному заболевшему.
3 428
#коронавирус

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лавочница

9 минут назад
Люда, Про открытые глаза забыли сказать. Глаза двери для всякой заразы.
ответить

Игорь

11 минут назад
Что-то маловато для настоящей пандемии.
ответить

Люда

28 минут назад
А почему ге написали, что за сутки умерли 160 человек.Каждый день 5-6 умирают.Не пора ли подумать о том, чтобы закрыть спортивные детские секции, особенно контактные.Опять расслабились, народ шастает без масок, да ещё и корпоративы им подавай
ответить

Еще в рубрике

Администрация области готовит новогодние подарки коронавирусным госпиталям
#коронавирус #кислород
4
Администрация области готовит новогодние подарки коронавирусным госпиталям

сегодня, 12:02

Здоровье
За сутки в Липецкой области подтверждены 160 случаев коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID...
#коронавирус
34
За сутки в Липецкой области подтверждены 160 случаев коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID...

сегодня, 11:27

Коронавирус
Новое о коронавирусе к 16 декабря: ученые назвали самую заразную группу пациентов с COVID-19
#коронавирус
3
Новое о коронавирусе к 16 декабря: ученые назвали самую заразную группу пациентов с COVID-19

сегодня, 08:42

Коронавирус
В Липецкой области ещё 112 человек завершили лечение от COVID-19
#коронавирус
В Липецкой области ещё 112 человек завершили лечение от COVID-19

вчера, 14:24

Коронавирус
За сутки выявлены 152 случая коронавирусной инфекции, умерли от COVID-19 семь человек
#коронавирус
25
За сутки выявлены 152 случая коронавирусной инфекции, умерли от COVID-19 семь человек

вчера, 11:32

Коронавирус
Новое о коронавирусе к 15 декабря: ученые составили рейтинг эффективности масок
#коронавирус
3
Новое о коронавирусе к 15 декабря: ученые составили рейтинг эффективности масок

вчера, 08:00

Коронавирус