Коронавирус
33 минуты назад
За сутки в Липецкой области подтверждены 160 случаев коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID-19 умерли
3 985
Накануне были зафиксированы 152 случая новой коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 160 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 шесть человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 13 593 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 10 480 человек, умер — 181 человек.
За минувшие сутки в России подтверждены 26 509 случаев коронавирусной инфекции, 596 человек умерли, 26 490 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 2 734 454 случая коронавирусной инфекции, 2 176 100 человек выздоровели, 48 564 человек от COVID-19 умерли.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 13 593 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 10 480 человек, умер — 181 человек.
За минувшие сутки в России подтверждены 26 509 случаев коронавирусной инфекции, 596 человек умерли, 26 490 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 2 734 454 случая коронавирусной инфекции, 2 176 100 человек выздоровели, 48 564 человек от COVID-19 умерли.
3 985
Гость
Да.....
Нуся