Коронавирус

33 минуты назад

За сутки в Липецкой области подтверждены 160 случаев коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID-19 умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области подтверждены 160 случаев коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID-19 умерли

Накануне были зафиксированы 152 случая новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 160 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 шесть человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 13 593 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 10 480 человек, умер — 181 человек.

За минувшие сутки в России подтверждены 26 509 случаев коронавирусной инфекции, 596 человек умерли, 26 490 человек выздоровели.

С начала эпидемии в России выявлены 2 734 454 случая коронавирусной инфекции, 2 176 100 человек выздоровели, 48 564 человек от COVID-19 умерли.
3 985
#коронавирус
1

Комментарии (3)

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Гость

17 минут назад
А что по районам и городам лип.области
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Да.....

22 минуты назад
И мы при этом не отменяем новогодние посиделки...
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Нуся

23 минуты назад
А почему перестали писать с каких районов умершие?
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