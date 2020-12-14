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Вандалы испортили лестницу на бульваре Сорокина

12 1090
#благоустройство
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Вандалы испортили лестницу на бульваре Сорокина

Ремонтировать разбитые ступени будут в следующем году.

Летом 2019 года городская администрация и меценаты начали благоустройство аллеи от Дома мастера до Верхнего парка. Здесь появился бульвар Сорокина. Последние штрихи в благоустройство обновленной зоны отдыха внесли этой осенью. Но вандалы не заставили себя ждать: любители бездумного куража раскрошили покрытия лестниц.

- Ремонт ступеней возле фонтана напротив памятника первому Липецкому уездному Совету проводили в прошлом году в рамках благоустройства бульвара Сорокина. Однако, уже в этом году ступени оказались повреждены. Ремонт планируется провести в следующем году, сроки его проведения будут зависеть от финансирования, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка.



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12 1090
#благоустройство
3

Комментарии (12)

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Как гость
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наблюдатель

58 секунд назад
это так теперь принято скрывать брак в работе. вали на вандалов и концы в воду.
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Милая Оксана

11 минут назад
Это сейчас так строят, по новому
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Alex

29 минут назад
и их опять разрушат. потому что так выплескивается ненависть к режиму.
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Тотальный вандализм

31 минуту назад
я так понимаю, что ежедневные отключения воды-тепла-электричества - это тоже из-за вандалов? вандалы квадре прокладки попортили, из-за чего полгорода без отопления сидело?
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Пессимист

45 минут назад
Переведёт Липецкая налоговая народные деньги в Москву, а она нам в обратную кинет глоданый мосол, да и тот липецкие меж собой раздербанят. Может проще Липецку эти деньги сразу известным лицам на карту переводить ?
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А прокуратуре бы не мешало проверить работу.

47 минут назад
Из первого фото: почему под уложенной плиткой пустота? ЭТО ЧТО НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УКЛАДКИ ПЛИТКИ или РАСПИЛ ? ТАК ПО ТЕХНОЛОГИИ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОСТРАНСТВО ПОД ПЛЁТКОЙ ЗАПОЛНЕННО. Кто же за это отвечал и курировал ход работ?
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всякое бывает

50 минут назад
Кто то нечаянно наступил на край,вот и треснула плитка на морозе.Там же пустота.
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Влад

57 минут назад
лестница из пены и картона?
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Вандалы с Соборной

57 минут назад
Вандалы за последние 2 года раскурочили все наши парки и скверы, спилили вековые деревья, заменили чугунные фонари на пластик, гранитный бордюры на дешёвую подделку. Просто полная катастрофа для Липецка. И ничего. Никто этих "вандалов" не ищет. Хотя фамилии их всем известны.
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Гость

57 минут назад
Это не вандалы а комиссия по выялению распила средств...как керамогранит в воздухе может держаться...опять меценаты удружили...Позор!
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