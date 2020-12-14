Вандалы испортили лестницу на бульваре Сорокина

Ремонтировать разбитые ступени будут в следующем году.

Летом 2019 года городская администрация и меценаты начали благоустройство аллеи от Дома мастера до Верхнего парка. Здесь появился бульвар Сорокина. Последние штрихи в благоустройство обновленной зоны отдыха внесли этой осенью. Но вандалы не заставили себя ждать: любители бездумного куража раскрошили покрытия лестниц.



- Ремонт ступеней возле фонтана напротив памятника первому Липецкому уездному Совету проводили в прошлом году в рамках благоустройства бульвара Сорокина. Однако, уже в этом году ступени оказались повреждены. Ремонт планируется провести в следующем году, сроки его проведения будут зависеть от финансирования, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка.







