Происшествия
сегодня, 17:15
Вандалы испортили лестницу на бульваре Сорокина
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Ремонтировать разбитые ступени будут в следующем году.
Летом 2019 года городская администрация и меценаты начали благоустройство аллеи от Дома мастера до Верхнего парка. Здесь появился бульвар Сорокина. Последние штрихи в благоустройство обновленной зоны отдыха внесли этой осенью. Но вандалы не заставили себя ждать: любители бездумного куража раскрошили покрытия лестниц.
- Ремонт ступеней возле фонтана напротив памятника первому Липецкому уездному Совету проводили в прошлом году в рамках благоустройства бульвара Сорокина. Однако, уже в этом году ступени оказались повреждены. Ремонт планируется провести в следующем году, сроки его проведения будут зависеть от финансирования, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка.
- Ремонт ступеней возле фонтана напротив памятника первому Липецкому уездному Совету проводили в прошлом году в рамках благоустройства бульвара Сорокина. Однако, уже в этом году ступени оказались повреждены. Ремонт планируется провести в следующем году, сроки его проведения будут зависеть от финансирования, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка.
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Комментарии (12)
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наблюдатель
Милая Оксана
Alex
Тотальный вандализм
Пессимист
А прокуратуре бы не мешало проверить работу.
всякое бывает
Влад
Вандалы с Соборной
Гость