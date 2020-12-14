В Липецкой области машина провалилась под лёд

В автомобиле были два человека.

Как сообщили в пресс-службе Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, личный состав поисково-спасательной службы на водных объектах быстро прибыл на место происшествия, из провалившегося под лед автомобиля и вытащили двух человек. Пострадавшим оказали первую помощь и передали сотрудникам медицинской службы.







Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области напоминает, что за выход (выезд) на лёд в период действия ограничений, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления статьёй 8.1 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность: предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.





Опасно выходить на лед в период неустойчивых температур. Стоит помнить, что толщина льда на одном водоеме не равномерна. Наиболее тонкий лед находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек, около вмерзших предметов, в местах слива в водоемы канализационных стоков.







Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом, опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины.





Фото - пресс-служба УГПСС





Сегодня в 7:40 на пульт дежурного поисково-спасательной службы на водных объектах города Грязи Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области поступил вызов о провалившемся под лед автомобиле в селе Казинка.