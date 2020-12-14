Происшествия

30 минут назад

В Липецкой области машина провалилась под лёд

3 1085
#спасатели
2
В Липецкой области машина провалилась под лёд

В автомобиле были два человека.

Сегодня в 7:40 на пульт дежурного поисково-спасательной службы на водных объектах города Грязи Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области поступил вызов о провалившемся под лед автомобиле в селе Казинка.

Как сообщили в пресс-службе Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, личный состав поисково-спасательной службы на водных объектах быстро прибыл на место происшествия, из провалившегося под лед автомобиля и вытащили двух человек. Пострадавшим оказали первую помощь и передали сотрудникам медицинской службы.

Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области напоминает, что за выход (выезд) на лёд в период действия ограничений, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления статьёй 8.1 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность: предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Опасно выходить на лед в период неустойчивых температур. Стоит помнить, что толщина льда на одном водоеме не равномерна. Наиболее тонкий лед находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек, около вмерзших предметов, в местах слива в водоемы канализационных стоков.    

Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом, опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины.

Фото - пресс-служба УГПСС

img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
3 1085
#спасатели
2

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

243

5 минут назад
Не чего было спасать этих идиотов, только всю речку засрали.
ответить

И п

6 минут назад
Перемахнуть хотел!
ответить

читатель

22 минуты назад
Если нет мозгов, то медицина бессильна
ответить

Еще в рубрике

В Ельце охранники задержали грабителей на выходе из ювелирного магазина
#разбой #ограбление
В Ельце охранники задержали грабителей на выходе из ювелирного магазина

49 минут назад

Происшествия
На сбегавшего от сотрудников ГИБДД водителя составили несколько протоколов
#ДТП
На сбегавшего от сотрудников ГИБДД водителя составили несколько протоколов

50 минут назад

Происшествия
В Добринском районе подняли на вилы злодея, уничтожавшего живность
#хорёк #нападение
18
В Добринском районе подняли на вилы злодея, уничтожавшего живность

сегодня, 11:35

Происшествия
С места массовой аварии госпитализировали двух человек
#авария #ДТП
4
С места массовой аварии госпитализировали двух человек

сегодня, 10:47

Происшествия
Погоню за вишневой «девяткой» записали камеры наблюдения
#погоня
33
Погоню за вишневой «девяткой» записали камеры наблюдения

сегодня, 09:57

Происшествия
Житель Липецкой области ответил в суде за эпизод из «Южного парка»
#экстремизм
27
Житель Липецкой области ответил в суде за эпизод из «Южного парка»

сегодня, 09:41

Происшествия