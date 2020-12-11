Происшествия
вчера, 23:11
Липчанин с подельником из Подмосковья украли гигантскую сумму — 115 миллионов рублей
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Жертвой двух мошенников стал житель Санкт-Петербурга
В сентября этого года в полицию северной столицы обратился местный житель, сообщивший, что с его счета в банке украдены 115 миллионов рублей.
Как сообщает АНО «Оперативное прекрытие», преступников нашли в Москве. 8 декабря оперативники петербургского угрозыска при содействии столичных коллег из МУРа задержали 43-летнего жителя Липецка и 23-летнего жителя Подмосковья. Оба взяты под стражу.
Как стало известно GOROD48 жертва мошенников — один из акционеров крупной российской пивоваренной компании, ныне пенсионер. Такую крупную сумму он получил, продав акции компании, которые приобрел, что называется "по дешевке" еще во время приватизации, работая на заводе. Жил он на проценты с этого крупного вклада. Деньги с его счета липчанин и житель Подмосковья увели хитроумным способом путем выпуска на имя пенсионера новой банковской карты. «Штаб-квартира» мошенников располагалась в Москве. Их полиция проверяет на предмет совершения аналогичных преступлений.
Фото: krasniykut.ru
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