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В Росгвардии выявили хищения при закупке обмундированиия
За форму низкого качества платили огромные деньги
Военные следователи СК России возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве в Росгвардии, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) пока расследуется без конкретных обвиняемых по фактам многочисленных закупок вещевого имущества для личного состава Росгвардии по ценам, которые завышались в несколько раз.
Предполагаемый ущерб может составить около 680 миллионов рублей. Речь идет о контрактах, которые заключались с 2017 по 2019 год. Поставщиком обмундирования и инвентаря выступала компания "Спецшвейснаб". Изначально предполагалось, что закупки формы для росгвардейцев будут осуществляться в рамках открытых конкурсов, однако это ограничение сумели обойти. По данным издания, к этому причастны Милейко и экс первый замглавы ведомства Сергей Меликов (сейчас и.о. главы Дагестана).
За три года "Спецшвейснаб" получил заказов на 3,643 миллиарда рублей. Причем, по мнению следователей, многие из контрактов заключались без финансово-экономического обоснования по сильно завышенным ценам.
При этом, сама компания достаточно небольшая, поэтому часть работ передавала субподрядчикам. В итоге, по данным издания, в некоторых случаях форму для росгвардейцев шили заключенные, а сами изделия были весьма низкого качества.
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) пока расследуется без конкретных обвиняемых по фактам многочисленных закупок вещевого имущества для личного состава Росгвардии по ценам, которые завышались в несколько раз.
Предполагаемый ущерб может составить около 680 миллионов рублей. Речь идет о контрактах, которые заключались с 2017 по 2019 год. Поставщиком обмундирования и инвентаря выступала компания "Спецшвейснаб". Изначально предполагалось, что закупки формы для росгвардейцев будут осуществляться в рамках открытых конкурсов, однако это ограничение сумели обойти. По данным издания, к этому причастны Милейко и экс первый замглавы ведомства Сергей Меликов (сейчас и.о. главы Дагестана).
За три года "Спецшвейснаб" получил заказов на 3,643 миллиарда рублей. Причем, по мнению следователей, многие из контрактов заключались без финансово-экономического обоснования по сильно завышенным ценам.
При этом, сама компания достаточно небольшая, поэтому часть работ передавала субподрядчикам. В итоге, по данным издания, в некоторых случаях форму для росгвардейцев шили заключенные, а сами изделия были весьма низкого качества.