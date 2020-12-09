Происшествия

37 минут назад

На стоянке у «Ривьеры» горел «BMW X6»

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#пожар
На стоянке у «Ривьеры» горел «BMW X6»
Поздно вечером 8 декабря в Липецке на стоянке у ТРЦ «Ривьера» загорелся автомобиль «BMW Х6».

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- Сообщение о возгорании поступило в дежурную службу в 23:22. Автомобиль задымился на ходу. Тушить машину отправилось отделение пожарных, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

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Пламя повредило моторный осек автомобиля.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
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#пожар

Комментарии (1)

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Александр

6 минут назад
А из-за чего загорелся?
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