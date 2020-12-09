На стоянке у «Ривьеры» горел «BMW X6»

Поздно вечером 8 декабря в Липецке на стоянке у ТРЦ «Ривьера» загорелся автомобиль «BMW Х6».- Сообщение о возгорании поступило в дежурную службу в 23:22. Автомобиль задымился на ходу. Тушить машину отправилось отделение пожарных, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.Пламя повредило моторный осек автомобиля.