Происшествия
37 минут назад
На стоянке у «Ривьеры» горел «BMW X6»
Поздно вечером 8 декабря в Липецке на стоянке у ТРЦ «Ривьера» загорелся автомобиль «BMW Х6».
- Сообщение о возгорании поступило в дежурную службу в 23:22. Автомобиль задымился на ходу. Тушить машину отправилось отделение пожарных, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Пламя повредило моторный осек автомобиля.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
- Сообщение о возгорании поступило в дежурную службу в 23:22. Автомобиль задымился на ходу. Тушить машину отправилось отделение пожарных, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Пламя повредило моторный осек автомобиля.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Александр