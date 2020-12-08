«Лучше выбирать самую тяжелую заявку»

GOROD48 провел день с волонтерами.

Утром в управлении молодежной политики, которое организует волонтерскую деятельность, немноголюдно. Волонтеры заходят лишь затем, чтобы забрать заявки на работу. Заявки от нуждающихся в посторонней помощи липчан поступают по номеру ЕДС 8 (800) 450 48 48. Максимальное число таких звонков поступает в понедельник. Рекорд — 47 штук. Как-то сначала подумалось, что это не так уж и много, но, когда мы отправились на задание с волонтерами, поняли — это не так.Мы поехали с двумя волонтерами: Ириной Репиной и Натальей Томилиной.Ирина учится в магистратуре ЛГПУ, она социальный педагог. Волонтерством занимается уже шесть лет, председатель волонтерского отряда вуза. Так что, когда началась эпидемия коронавируса, девушка уже имела большой опыт работы. «Всю пандемию прошла на своих ногах», говорят про нее знакомые.А Наталья Томилина волонтер недавно. Она первокурсница ЛГПУ, будущий учитель начальных классов.Заявка сегодня была на первый взгляд простая. Пожилой женщине надо привезти лекарства.Тех, кто обращается к волонтерам, они называют благополучатели. В основном это пожилые, одинокие люди, которые просят привезти продукты и лекарства. Заявки волонтеры между собой называют простыми и сложными. Простые — это привезти продукты, сложные связаны с лекарствами.— Лучше всегда выбирать самую тяжелую заявку. Если с виду кажется, что легкая, никогда так не выйдет. Сам себя обманешь, — говорит Ирина.Терпение волонтерам надо иметь адское. В аптеке, куда поехали девушки, выяснилось, что нет рецепта на лекарства. Пришлось ехать за ним в поликлинику. Тут опытная Ирина проверила, есть ли все печати на заветной бумаге, могли и забыть поставить, пришлось бы возвращаться. Вернулись в аптеку, там по рецепту получили бесплатные лекарства. А еще одного, платного, не было. Пришлось ехать в другую аптеку.Наконец-то все куплено, лекарства отвозят благополучательнице. Это больная женщина, которая уже давно не выходит на улицу. Даже входная дверь у нее была открыта, так как ждала волонтеров. Нехватка общения дает о себе знать, липчанка хочет поговорить, ведь целыми днями сидит одна. И уйти тут же вроде нехорошо, но и поддерживать беседу нелегко.— Все что случается в доме, там надо и оставлять. Иначе может произойти эмоциональное выгорание. Приезжаешь по адресу, а там такая бедная семья. Они плачут, жалуются, а ты ничего не можешь сделать. Только обработать заявку. Особенно на Соколе много таких семей. Летом, когда мы развозили бесплатные наборы, начальство добилось, им возили наборы дважды — это максимум, что можно сделать, — говорит Ирина.Заразиться коронавирусом девушки не боятся, по крайней мере, так они говорят. Обе думают, что уже переболели, в тот момент сидели по домам.— Это зависит от человека, будет чего-то бояться, это тебя и настигнет. Я отношусь к этому спокойно. Главное — не бояться, быть уверенной в себе, — уверяет Ирина.За день волонтер обрабатывает примерно пять заявок, а может и меньше. Все зависит от сложности просьб. Даже купить продукты, порой, оказывается не так-то просто. К примеру, пожилой человек хочет непременно хлеб «Бородинский» и его приходится искать в нескольких магазинах.Хорошо, что волонтеров возят. На своих двоих, да на автобусе вряд ли бы смогли успеть в столько мест.Возит волонтеров сейчас автомобиль управления молодежной политики, летом, когда развозили бесплатные наборы продуктов, волонтеры использовали машины администрации и личный транспорт.Антон Айрапетов — автоволонтер. По профессии он санитарный врач, работает в независимой экспертизе. А в свободное время развозит на своем автомобиле медиков по вызовам, а также лекарства для больных COVID-19. Ездит в защитном костюме, про коронавирус говорит спокойно.— Психическое состояние человека очень важно при вирусной патологии. Не надо бояться, надо нормально питаться, вести здоровый образ жизни. Тогда не будет никаких страшных последствий, есть вирусы гораздо страшнее, — считает Антон.А Татьяна Озерова лаборант химического анализа на НЛМК. Работает посменно, есть свободное время. Поэтому сейчас еще и трудится в поликлинике № 5. Сидит на телефоне, отвечает на звонки горячей линии. Примерно в двенадцать часов в поликлинику поступают результаты анализов на COVID-19, и после этого телефон раскаляется. Люди хотят знать заболели или нет, спрашивают, как себя вести, если тест положительный, куда обращаться. Татьяна терпеливо отвечает на вопросы.— Мы здесь даже больше психологами работаем. Человек волнуется, надо его успокоить, помочь, — рассказывает Татьяна.У Татьяны на халате снегирь — это волонтерский символ Молодежки ОНФ, она, как и Антон участвуют во всероссийской акции #МыВместе. Молодые люди организовали еще и так называемую группу быстрого реагирования, которая занимается перепрофилированием больниц под инфекционные госпитали. Например весной для больных готовили санаторий «Липецк».Большая часть волонтеров — это студенты, будущие медики, спасатели, гидравлики, электрики.Чтобы стать участником команды Молодежка ОНФ можно обратиться в группу в контакте «Молодежка ОНФ в Липецкой области» или написать в личное сообщение руководителю -Алине Теперик.Когда эти люди рассказывают, что трудятся волонтерами, у них часто спрашивают, получают ли они за свою работу деньги. Нет не получают. И не все понимают, почему все-таки они работают.— Мы работаем не за награды. Для нас принципиально важно быть полезными. Мы там, где нужна помощь, — пояснила Алина Теперик.