Бывшая правая рука Михаила Гулевского стала директором рынка

Анна Шамаева встала у руля рынка «Европейский».

Единственная женщина вице-мэр при Михаиле Гулевском, а позже - рядовой чиновник губернатора Олега Королева, 61-летняя Анна Шамаева назначена директором самого молодого рынка Липецка, «Европейского». В этой должности бывшего вице-мэра засветила глава Липецка Евгения Уваркина в своем Инстаграмме во время визита на этот объект. Возможно, из Шамаевой получится хороший директор рынка, ведь ее первая профессия - учитель математики.



Анна Шамаева родилась 7 апреля 1959 года. В 1983 году окончила Липецкий государственный педагогический институт по специальности «Математика и физика». Свой трудовой путь начала в 1983 году учителем математики средней школы № 55 Липецка. В 1988-1992 годах была директором-учителем начальной школы в городе Дакар (Сенегал). Завуч липецкой школы № 69 в 2002 году занимала должность начальника управления образования, затем председателя департамента образования администрации города. Была ярой сторонницей масштабного проекта модернизации школьного питания в городе, что, с одной стороны, позволило существенно обновить оборудование школьных столовых, с другой - привлекло в Липецк кейтеринговую компанию, к которой были серьезные нарекания, повлекшие ее уход с рынка школьного питания в этом году.



В 2011 году в жизни Шамаевой началась новая эра: она стала вице-мэром Липецка - так руководителя своего предвыборного штаба отблагодарил Михаил Гулевский, ставший в тот год в третий раз подряд главой города. Считается матерью развития в областном центре событийного туризма - самыми яркими фестивалями, которым Анна Шамаева дала добро, стали фестивали «Липецкое городище» и «Тыквенная каша». После скоропалительной отставки Михаила Гулевского в январе 2016 года новый глава Липецка Сергей Иванов отправил Анну Шамаеву в отставку.



Анна Митрофановна, кстати, отметилась созданием в Липецке системы управляемого общественного самоуправления: в 35 округах по ее инициативе были созданы ТОСы и СОСы, которые возглавили депутаты, ставшие получать в год из городского бюджета по миллиону рублей на реализацию проектов благоустройства дворов и микрорайонов. На эту систему, кстати, делает ставку и Евгения Уваркина.





фото: Инстаграмм Евгении Уваркиной

