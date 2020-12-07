Общество

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Бывшая правая рука Михаила Гулевского стала директором рынка

63 4654
#Анна Шамаева
3
Бывшая правая рука Михаила Гулевского стала директором рынка

Анна Шамаева встала у руля рынка «Европейский».

Единственная женщина вице-мэр при Михаиле Гулевском, а позже - рядовой чиновник губернатора Олега Королева, 61-летняя Анна Шамаева назначена директором самого молодого рынка Липецка, «Европейского». В этой должности бывшего вице-мэра засветила глава Липецка Евгения Уваркина в своем Инстаграмме во время визита на этот объект. Возможно, из Шамаевой получится хороший директор рынка, ведь ее первая профессия - учитель математики.

Анна Шамаева родилась 7 апреля 1959 года. В 1983 году окончила Липецкий государственный педагогический институт по специальности «Математика и физика». Свой трудовой путь начала в 1983 году учителем математики средней школы № 55 Липецка. В 1988-1992 годах была директором-учителем начальной школы в городе Дакар (Сенегал). Завуч липецкой школы № 69 в 2002 году занимала должность начальника управления образования, затем председателя департамента образования администрации города. Была ярой сторонницей масштабного проекта модернизации школьного питания в городе, что, с одной стороны, позволило существенно обновить оборудование школьных столовых, с другой - привлекло в Липецк кейтеринговую компанию, к которой были серьезные нарекания, повлекшие ее уход с рынка школьного питания в этом году.

В 2011 году в жизни Шамаевой началась новая эра: она стала вице-мэром Липецка - так руководителя своего предвыборного штаба отблагодарил Михаил Гулевский, ставший в тот год в третий раз подряд главой города. Считается матерью развития в областном центре событийного туризма - самыми яркими фестивалями, которым Анна Шамаева дала добро, стали фестивали «Липецкое городище» и «Тыквенная каша». После скоропалительной отставки Михаила Гулевского в январе 2016 года новый глава Липецка Сергей Иванов отправил Анну Шамаеву в отставку.

Анна Митрофановна, кстати, отметилась созданием в Липецке системы управляемого общественного самоуправления: в 35 округах по ее инициативе были созданы ТОСы и СОСы, которые возглавили депутаты, ставшие получать в год из городского бюджета по миллиону рублей на реализацию проектов благоустройства дворов и микрорайонов. На эту систему, кстати, делает ставку и Евгения Уваркина.


фото: Инстаграмм Евгении Уваркиной

63 4654
#Анна Шамаева
3

Комментарии (63)

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Это я

2 минуты назад
Трудилась на славу ТОСЫ, СОСЫ но про свой карман не забывала.
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Анатолий Петрович .

2 минуты назад
житель, её бы Арбузами торговать ...цены не было .
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Гость

4 минуты назад
А где этот рынок, первый раз слышу
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житель

4 минуты назад
В 69 школе он была директором,а не завучем.
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Смотрящий

9 минут назад
., Ну Вы ни чуть не удивили! В 45 с двумя высшими + специалитет и кучкой отдельных ништяков для работы в народном хозяйстве 7 месяцев уже - не сидя на месте рыскаем в поисках рабочих мест. НН - вакансии, обозначают или в рамках изучения рынка или уже есть кто свой, а тебе мозг выносят - почему в космос за это время не слетал? ЦЗН ... за 7 месяцев - на учете, даже мяу - не сказал. Так что, следующий год ... для принятия решения. Но сваливать - надо ...
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житель

11 минут назад
все логично: сын был аффирован с фьюджен менеджмент - где основа поставка продуктов. при условии, что Смоленкой компании платят школы, а сотрудники оформлены во фьюджен менеджменте. все логично. У Мамы продукты - и не важно кто будет кормить детей - закупаться будут у мамы на рынке. ( важно - в современных реалиях это документы на продукты - именно рынок позволяет "отбелить " - непонятного качества сельхоз продукцию через лабораторию рынка!!!) - учитесь мальчики!
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Варавва

13 минут назад
в 35 округах по ее инициативе были созданы ТОСы и СОСы, которые возглавили депутаты...можно поинтересоваться результатами псевдоработы/псевдозаботы чинуш?
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липецк

16 минут назад
дааааа ...страна дураков .....ПЕНСИОНЕРОВ БЕРУТ А МОЛОДЫМ РАБОТЫ НЕТ
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Инстраграммчик почИтывать надо !

17 минут назад
как говорит директор Константин Бадиков, ---- А ЭТОТ КУДА ДЕЛСЯ ? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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мимо проходил

18 минут назад
обьективно, Вот ты * , в ее-то годы как раз все было на уровне
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