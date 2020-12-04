На карантин ушли 165 классов в 37 школах

И ещё 6 школ закрыты полностью.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 4 декабря, в Липецкой области общее число школьников, переведённых на дистанционное обучение, составило 4637 человек. Полностью закрыты на карантин 6 школ и 6 детских садов.



Закрыто по одной школе в Лебедянском, Лев-Толстовском, Хлевенском, Чаплыгинском районах и две школы в Становлянском районе. В общей сложности в них учатся 2117 человек.



Кроме того, частичный карантин введён в 165 классах 37 школ Липецкой области, в них 2520 человек находятся на дистанционном обучении.



Закрыты на карантин 6 детских садов: два садика - в Краснинском районе, по одному - в Лебедянском, Грязинском, Чаплыгинском и Задонском районах. В общей сложности дома находится 355 воспитанников.