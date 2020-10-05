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30-летний липчанин выдал себя за посредника, чтобы получить чужие деньги

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#мошенничество
30-летний липчанин выдал себя за посредника, чтобы получить чужие деньги

Отделом по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Липецку завершено расследование уголовного дела 32-летнего жителя города обвиняемого в мошенничестве. По данным следствия, он предложил предпринимателю посредничество в оформлении аренды остановочных пунктов.

Как выяснило следствие, в октябре 2019 года липчанин предложил 31-летнему предпринимателю помощь в победе на тендере по аренде остановочных пунктов.

«Несмотря на то, что проведение таких торгов даже не планировалось, обвиняемый смог убедить потерпевшего, что именно он обладает возможностями и нужными связями для успешной сделки. Обвиняемый пояснил, что действует от имени фирмы, на счет которой необходимо перевести 700 000 рублей для подтверждения платежеспособности потерпевшего. Вместе они поехали в отделение банковского учреждения, где потерпевший внес требуемую сумму на расчетный счет фирмы. Позже обвиняемый эти средства обналичил», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Спустя три месяца, после очередного звонка предпринимателя, мужчина признался, что обманул его, никакого отношения к торгам не имеет, и все придумал для получения денег.

Уголовное дело о мошенничестве направлено в суд. Липчанину грозит до шести лет лишения свободы.
2 756
#мошенничество

Комментарии (2)

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Надо же,

21 минуту назад
Какой честный мошенник
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=

36 минут назад
дурилка картонная
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