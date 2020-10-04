Происшествия

сегодня, 11:05

Старинное здание сгорело в центре Ельца

2 862
#пожар #МЧС
Старинное здание сгорело в центре Ельца

Пожар произошел поздно вечером на улице Октябрьской в расселенном здании.

С огнем боролись пожарные четырех отделений елецкого гарнизона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

- В результате возгорания уничтожена кровля постройки, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Жертв и пострадавших нет.

2 862
#пожар #МЧС

Комментарии (2)

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Animal planet.

59 минут назад
Ну раз старинное здание в центре Ельца,тогда все понятно.
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Шапокляк

сегодня, 11:11
Кто-то земельку себе присмотрел под коттеджик
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