Происшествия
сегодня, 11:05
Старинное здание сгорело в центре Ельца
Пожар произошел поздно вечером на улице Октябрьской в расселенном здании.
С огнем боролись пожарные четырех отделений елецкого гарнизона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
- В результате возгорания уничтожена кровля постройки, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Жертв и пострадавших нет.
- В результате возгорания уничтожена кровля постройки, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Жертв и пострадавших нет.
Animal planet.
Шапокляк