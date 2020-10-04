Происшествия

сегодня, 09:02

Липчанка обманула жителей четырех городов и одной республики

908
#мошенничество
Липчанка обманула жителей четырех городов и одной республики

Она собрала 15 тысяч рублей деньги за золото, часы и елочные украшения, но товар так и не выслала.

Уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ возбудили сотрудники отдела дознания ОП № 8 УМВД России по Липецку.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, жертвами преступления стали жители Тулы, Каширы, Самары, Перми и Мордовии. Все они поверили в халяву и за незначительные суммы решили купить золото, елочные украшения, часы на сайте объявлений.

- Подозреваемая была установлена сотрудниками отдела № 3 УУР УМВД России по Липецкой области, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - В настоящее время по уголовному делу проводится дознание.

А по весне такая же ушлая гражданка решила заработать на фиктивной продаже щенка. Она получили от покупателя деньги, но вот животное так и не передала. Отделом дознания было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ, подозреваемая вычислена. В процессе расследования уголовного дела материальный ущерб она возместила полностью. Уголовное дело планируется к направлению в суд.

Полиция предупреждает, при общении с продавцом в сети Интернет необходимо проявлять разумную бдительность. Прежде чем переводить свои денежные средства в счет оплаты товара или передавать свой товар для обмена, необходимо убедится в свойствах и качестве товара, который вы желаете приобрести. Если вам не понятна схема расчета за товар, его цена существенно ниже, чем аналогичные предложения на сайте или продавец приглянувшегося товара находится в другом городе – откажитесь от данной сделки.

Если Вас все-таки обманули, то незамедлительно обратитесь с заявлением в дежурную часть ближайшего территориального отдела полиции или сообщите по телефону 02 (102).
908
#мошенничество

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецким наркокурьерам предъявили обвинение в Волгоградской области
#наркотики #суд
6
Липецким наркокурьерам предъявили обвинение в Волгоградской области

вчера, 11:57

Происшествия
В районе Опытной станции ночью горела пилорама
#пожар
2
В районе Опытной станции ночью горела пилорама

вчера, 10:12

Происшествия
Ельчинин украл у близкого родственника 100 000 рублей
#полиция #деньги
3
Ельчинин украл у близкого родственника 100 000 рублей

вчера, 09:38

Происшествия
На площади Победы загорелся автомобиль
#ДТП #пожар
18
На площади Победы загорелся автомобиль

вчера, 09:18

Происшествия
Бывший замначальника колонии выслушал приговор по делу о взятке
#взятка
15
Бывший замначальника колонии выслушал приговор по делу о взятке

02.10.2020 16:33

Происшествия
В Липецке осужден полицейский, его обвиняли в избиении пьяного водителя
#превышение служебных полномочий
46
В Липецке осужден полицейский, его обвиняли в избиении пьяного водителя

02.10.2020 16:14

Происшествия