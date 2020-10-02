Политика
44 минуты назад
Дмитрий Красичков требует отменить результаты выборов в горсовет
Несостоявшийся депутат обратился в суд.
Общественник Дмитрий Красичков направил в Правобережный районный суд Липецка исковое заявление о признании незаконным и отмене постановления о результатах выборов в горсовет и иных постановлений. Речь идет, правда, только об одном округе — № 35, по которому баллотировался сам Красичков.
Напомним, выборы в Липецкий городской Совет депутатов состоялись 13 сентября. Но до сих пор в Совете нет депутата от избирательного округа №35. Выборы в округе признаны недействительными. Похоже, когда принималось это решение, председатель горизбиркома Сергей Капцов предвидел последующие развитие событий.
- Решение ТИК может быть оспорено в суде. Если кандидаты по этому округу оспорят в суде решение об отмене результатов выборов, то последнее слово останется за судебной инстанцией, - сказал тогда Сергей Капцов.
Что Дмитрий Красичков и сделал. В своем исковом заявлении написал, что на основании протоколов избирательных комиссий он победил на выборах, однако ТИК Правобережного округа признала их результаты недействительными из-за жалоб. Информацию в жалобах Красичков считает недоказанной. И теперь через суд требует отменить документы избиркома, не признающие результаты выборов в округе №35.
Стоит отметить, что это не первая политическая судебная тяжба Дмитрия Красичкова. Во время предвыборной компании он через суд пытался снять своего конкурента-однофамильца спортсмена Дмитрия Красичкова с предвыборной гонки. Но тогда у него ничего не получилось.
Напомним, выборы в Липецкий городской Совет депутатов состоялись 13 сентября. Но до сих пор в Совете нет депутата от избирательного округа №35. Выборы в округе признаны недействительными. Похоже, когда принималось это решение, председатель горизбиркома Сергей Капцов предвидел последующие развитие событий.
- Решение ТИК может быть оспорено в суде. Если кандидаты по этому округу оспорят в суде решение об отмене результатов выборов, то последнее слово останется за судебной инстанцией, - сказал тогда Сергей Капцов.
Что Дмитрий Красичков и сделал. В своем исковом заявлении написал, что на основании протоколов избирательных комиссий он победил на выборах, однако ТИК Правобережного округа признала их результаты недействительными из-за жалоб. Информацию в жалобах Красичков считает недоказанной. И теперь через суд требует отменить документы избиркома, не признающие результаты выборов в округе №35.
Стоит отметить, что это не первая политическая судебная тяжба Дмитрия Красичкова. Во время предвыборной компании он через суд пытался снять своего конкурента-однофамильца спортсмена Дмитрия Красичкова с предвыборной гонки. Но тогда у него ничего не получилось.
гость
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