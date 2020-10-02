Политика

44 минуты назад

Дмитрий Красичков требует отменить результаты выборов в горсовет

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#выборы #суд #горсовет
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Дмитрий Красичков требует отменить результаты выборов в горсовет

Несостоявшийся депутат обратился в суд.

Общественник Дмитрий Красичков направил в Правобережный районный суд Липецка исковое заявление о признании незаконным и отмене постановления о результатах выборов в горсовет и иных постановлений. Речь идет, правда, только об одном округе — № 35, по которому баллотировался сам Красичков.

Напомним, выборы в Липецкий городской Совет депутатов состоялись 13 сентября. Но до сих пор в Совете нет депутата от избирательного округа №35. Выборы в округе признаны недействительными.  Похоже, когда принималось это решение, председатель горизбиркома Сергей Капцов предвидел последующие развитие событий. 

 - Решение ТИК может быть оспорено в суде. Если кандидаты по этому округу оспорят в суде решение об отмене результатов выборов, то последнее слово останется за судебной инстанцией, - сказал тогда Сергей Капцов. 

Что Дмитрий Красичков и сделал. В своем исковом заявлении написал, что на основании протоколов избирательных комиссий он победил на выборах, однако ТИК Правобережного округа признала их результаты недействительными из-за жалоб. Информацию в жалобах Красичков считает недоказанной. И теперь через суд требует отменить документы избиркома, не признающие результаты выборов в округе №35.

Стоит отметить, что это не первая политическая судебная тяжба Дмитрия Красичкова. Во время предвыборной компании он через суд пытался снять своего конкурента-однофамильца спортсмена Дмитрия Красичкова с предвыборной гонки. Но тогда у него ничего не получилось.
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#выборы #суд #горсовет
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Комментарии (2)

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гость

4 минуты назад
Может от политики он далек, но в делах Молодежи И Спорта далеко не "мальчик". подпись: Леликов Сергей.
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синяки

13 минут назад
* ,мы топим за тебя!
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