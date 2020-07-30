Коронавирус

47 минут назад

Ещё 60 человек завершили лечение от коронавирусной инфекции

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#коронавирус
Ещё 60 человек завершили лечение от коронавирусной инфекции
30 июля в Липецкой области завершилось лечение еще 60 человек, у которых ранее выявили коронаирусную инфекцию. Из 4536 заболевших с начала эпидемии, 3632 человека выздоровели, 21 человек умер, 883 продолжают лечение.

В больницах области находятся 232 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция», 146 человек с подозрением на выделение вируса. Получает лечение на дому 651 пациент с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 14 случаев инфицирования коронавирусом. Шестеро из заболевших жители Липецка, трое живут в Липецком районе, двое из Грязинского района, по одному заболевшему в Ельце, Измалковском и Чаплыгинском районе.

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#коронавирус

Комментарии (2)

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не ты ли ослик Иа?

27 минут назад
Верховный Определяющий (не Обнулённый), ковид с 60 годов уже известен..ну да и ладно..думай так, тебе легче с этим )))
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Верховный Определяющий (не Обнулённый)

36 минут назад
Тестируйтесь побольше! Тогда у вас будет шанс реально переболеть "коронавирусом". Лукашенко ещё в апреле отметил, что медицинские тесты от фирм Кати Тихоновой дают большой шанс на положительный результат! Как красиво звучит - "Ковид-19"! Это вам не какой-нибудь "свиной" или "птичий" гриппы. Создатели от Билли Гейца позаботились о красивой оранжировке. Вот побыстрей-бы вакцинку завезли. Тогда, глядишь, и поменьше людишек на Земле станет. Абсолютно тупых и безмозглых.
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