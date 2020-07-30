Ещё 60 человек завершили лечение от коронавирусной инфекции

30 июля в Липецкой области завершилось лечение еще 60 человек, у которых ранее выявили коронаирусную инфекцию. Из 4536 заболевших с начала эпидемии, 3632 человека выздоровели, 21 человек умер, 883 продолжают лечение.



В больницах области находятся 232 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция», 146 человек с подозрением на выделение вируса. Получает лечение на дому 651 пациент с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 14 случаев инфицирования коронавирусом. Шестеро из заболевших жители Липецка, трое живут в Липецком районе, двое из Грязинского района, по одному заболевшему в Ельце, Измалковском и Чаплыгинском районе.



