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57 минут назад

Бесцельно едешь в Крым? Отправят в обсерватор за свой счет!

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#Крым #обсерватор #коронавирус

Прибывающих в Крым жителей других регионов будут помещать в обсерваторы за свой счет до снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.

"Граждане из других субъектов РФ, которые едут бесцельно, по личным вопросам, должны помещаться в обсерватор за свой счет. Если не готовы оплатить сразу, по окончании пребывания в обсерваторе, исковые требования должны направляться в суд и, соответственно, взыскивать эту сумму", - сказал он на заседании регионального оперштаба по COVID-19.

Глава Крыма объяснил такое решение дополнительной нагрузкой на органы власти и систему здравоохранения, призвав желающих посетить полуостров "не создавать проблему" и "уважать друг друга".

Сумму, которую придется заплатить помещенным в обсерватор, Аксенов не назвал. Соответствующий указ будет опубликован в воскресенье.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 340 человек, девять пациентов умерли.

Всех прибывающих из других регионов России в Крым без местной прописки или командировочных удостоверений с конца апреля помещают в обсерваторы, которые развернуты в Евпатории и Ялте на базе санаторно-курортных учреждений, сообщает www.interfax.ru.
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#Крым #обсерватор #коронавирус

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