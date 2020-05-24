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Бесцельно едешь в Крым? Отправят в обсерватор за свой счет!
Прибывающих в Крым жителей других регионов будут помещать в обсерваторы за свой счет до снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.
Глава Крыма объяснил такое решение дополнительной нагрузкой на органы власти и систему здравоохранения, призвав желающих посетить полуостров "не создавать проблему" и "уважать друг друга".
Сумму, которую придется заплатить помещенным в обсерватор, Аксенов не назвал. Соответствующий указ будет опубликован в воскресенье.
В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая.
Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 340 человек, девять пациентов умерли.
Всех прибывающих из других регионов России в Крым без местной прописки или командировочных удостоверений с конца апреля помещают в обсерваторы, которые развернуты в Евпатории и Ялте на базе санаторно-курортных учреждений, сообщает www.interfax.ru.