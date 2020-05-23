Происшествия

59 минут назад

В Грязях парень на «ВАЗе» врезался в дерево

608
#авария #ДТП
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Авария произошла возле остановки транспорта.

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Утром в субботу, 23 мая, на улице 2-ая Чапаева в Грязях произошла авария. Водитель «ВАЗ-2112» врезался в дерево возле автобусной остановки. Автомобиль получил значительные повреждения. На место аварии выезжали врачи и автоинспекторы. Последствия ДТП попали на видеозапись.

- По предварительным данным, водитель не справился с управлением автомобилем. За рулем находился молодой человек, 2001 года рождения. Он получил травмы, госпитализация ему не потребовалась, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
608
#авария #ДТП
2

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