Путепровод в Новой Жизни с 22 мая закрыт для грузового транспорта

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка, а также дорожное агентство региона приняли решение о запрете движения грузового автотранспорта по действующему путепроводу в поселке Новая Жизнь. Это сделано для предупреждения аварийной ситуации и во избежание разрушения несущих конструкций сопряжения автомобильного моста с дорожным полотном.





Напомним, что с 23 мая по 1 июня одна из полос путепровода будет



Действующий путепровод в Новой Жизни был построен в середине 60-х годов прошлого века, последняя реконструкция проводилась около 15 лет назад. Рядом с этим мостом в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется строительство нового, с 9-метровой проезжей частью.

- Решение о возобновлении движения тяжеловозов там будет принято после детального обследования, проведения ремонтных работ и оценки прочности конструкции моста в месте сопряжения с дорогой, - сообщили в мэрии.Напомним, что с 23 мая по 1 июня одна из полос путепровода будет перекрыта в связи с проведением плановых работ по строительству нового моста. Движение легкового транспорта будет осуществляться в реверсивном режиме.Действующий путепровод в Новой Жизни был построен в середине 60-х годов прошлого века, последняя реконструкция проводилась около 15 лет назад. Рядом с этим мостом в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется строительство нового, с 9-метровой проезжей частью.