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Путепровод в Новой Жизни с 22 мая закрыт для грузового транспорта

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#транспорт #Новая Жизнь
Путепровод в Новой Жизни с 22 мая закрыт для грузового транспорта

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка, а также дорожное агентство региона приняли решение о запрете движения грузового автотранспорта по действующему путепроводу в поселке Новая Жизнь.  Это сделано для предупреждения аварийной ситуации и во избежание разрушения несущих конструкций сопряжения автомобильного моста с дорожным полотном. 

- Решение о возобновлении  движения тяжеловозов там будет принято после детального обследования, проведения ремонтных работ и оценки прочности конструкции моста в месте сопряжения с дорогой, - сообщили в мэрии.                                                                                          

Напомним, что с 23 мая по 1 июня одна из полос путепровода будет перекрыта в связи с проведением плановых работ по строительству нового моста. Движение легкового транспорта будет осуществляться в реверсивном режиме.                                  

Действующий путепровод в Новой Жизни был построен в середине 60-х годов прошлого века, последняя реконструкция проводилась около 15 лет назад. Рядом с этим мостом в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется строительство нового, с 9-метровой проезжей частью.
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#транспорт #Новая Жизнь

Комментарии (1)

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Из-под моста

58 минут назад
Пустите меня туда! Я их научу конуса с пролётами строить.
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