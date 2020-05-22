Общество

59 минут назад

В Задонске из-за низкого пассажиропотока изменили график движения автобусов

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#транспорт
В Задонске из-за низкого пассажиропотока изменили график движения автобусов

Все маршруты внутри района будут работать с ограничениями.

В Задонском районе с сегодняшнего дня будет сокращено количество рейсов по внутримуниципальным маршрутам, сообщил глава администрации Задонского района Алексей Щедров. Причина корректировки – низкий пассажиропоток.

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Уважаемые жители, с понедельника в Задонском районе открыты все 12 внутримуниципальных маршрутов. Сообщаю, что с 22 мая ввиду низкого потока пассажиров будет сокращено количество рейсов. Расписание с изменениями: № 350 Задонск-Сцепное: 06-00, 12-40, 17-20 № 351 Задонск-Калабино: 05-50, 15-30 № 352 Задонск-Калинино - без изменений № 353, № 358 Задонск-Н.Казачье-Ксизово: 05-40, 11-45, 17-25 № 356 Задонск-Хмелинец: 06-30, 12-35, 17-30 (сб, вс: 06-30, 17-30) № 357 Задонск-Гнилуша: 07-00, 17-30 № 359 Задонск-Донское: 05-45, 12-30 № 360 Задонск-Клён: 07-00, 17-10 № 361 Задонск-Донское 2: 05-45, 15-00 (пт) В здании автостанции и во всех автобусах ежедневно несколько раз в день проводится дезинфекция. Осуществляется контроль за соблюдением гражданами масочного режима. Благодаря элементарным правилам гигиены задонцы могут свести риск заражения COVID19 в транспорте. Убедительно прошу строго соблюдать режим ношения масок и регулярно дезинфицировать руки!

Публикация от Алексей Щедров (@alexeyshchedrov)



 - В здании автостанции и во всех автобусах ежедневно несколько раз в день проводится дезинфекция. Осуществляется контроль за соблюдением гражданами масочного режима. Благодаря элементарным правилам гигиены задонцы могут свести риск заражения COVID19 в транспорте. Убедительно прошу строго соблюдать режим ношения масок и регулярно дезинфицировать руки! – призывает Алексей Щедров в своем сообщении в Instagram.
319
#транспорт

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