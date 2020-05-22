В Задонске из-за низкого пассажиропотока изменили график движения автобусов

Все маршруты внутри района будут работать с ограничениями.

В Задонском районе с сегодняшнего дня будет сокращено количество рейсов по внутримуниципальным маршрутам, сообщил глава администрации Задонского района Алексей Щедров. Причина корректировки – низкий пассажиропоток.- В здании автостанции и во всех автобусах ежедневно несколько раз в день проводится дезинфекция. Осуществляется контроль за соблюдением гражданами масочного режима. Благодаря элементарным правилам гигиены задонцы могут свести риск заражения COVID19 в транспорте. Убедительно прошу строго соблюдать режим ношения масок и регулярно дезинфицировать руки! – призывает Алексей Щедров в своем сообщении в Instagram.