Общество
51 минуту назад
Много, но дорого: Липецкая область вошла в топ-3 по России по темпам жилищного строительства
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Наш регион уступает только Московской и Ленинградской областям.
Эксперты РИА Рейтинг провели исследование темпов жилищного строительства в субъектах РФ в 2019 году и составили на основе данных Росстата рейтинг регионов. В рейтинге не учтены жилые дома, которые построены на земельных участках, предназначенных для садоводства.
Третью строчку в списке областей с самыми активными темпами строительства жилья заняла Липецкая область. Первое место – за Московской областью, второе – за Ленинградской. Из расчета на каждого жителя Липецкой области в 2019 году в регионе строили по 1,1 квадратному метру жилья. Прирост темпа жилищного строительства в 2019 году составил более 39%. При этом в регионе значительно выросла цена «первички»: с конца 2018 года к концу 2019 года рост составил 9,6%. Это самое большое подорожание среди регионов Центрального Черноземья. Так, в Белгородской области «первичка» за год выросла в цене на 3,4%, в Воронежской – 8,3%, Курской – 5,9%, Тамбовской – 5,5%. Липецкая область вошла в топ-20 регионов, где новое жилье подорожало заметнее всего.
По итогам 2019 года в России было введено 79,4 миллиона квадратных метров жилья (без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства), что на 4,9% больше чем в 2018 году. В пересчете на одного жителя в России было введено 0,541 квадратных метров жилья, отмечают авторы рейтинга. В 2019 году объемы жилищного строительства выросли в большинстве регионов. Позитивная динамика зафиксирована в 60 субъектах РФ, в 24 объемы ввода жилья снизились и в одном – в Томской области – не изменились. Наиболее существенный рост объемов строительства был зафиксирован в Магаданской области (+70,3%), которая значительно опережает по темпам роста все субъекты РФ, а также в Тверской области (+48,8%) и Москве (+41,8%).
Третью строчку в списке областей с самыми активными темпами строительства жилья заняла Липецкая область. Первое место – за Московской областью, второе – за Ленинградской. Из расчета на каждого жителя Липецкой области в 2019 году в регионе строили по 1,1 квадратному метру жилья. Прирост темпа жилищного строительства в 2019 году составил более 39%. При этом в регионе значительно выросла цена «первички»: с конца 2018 года к концу 2019 года рост составил 9,6%. Это самое большое подорожание среди регионов Центрального Черноземья. Так, в Белгородской области «первичка» за год выросла в цене на 3,4%, в Воронежской – 8,3%, Курской – 5,9%, Тамбовской – 5,5%. Липецкая область вошла в топ-20 регионов, где новое жилье подорожало заметнее всего.
По итогам 2019 года в России было введено 79,4 миллиона квадратных метров жилья (без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства), что на 4,9% больше чем в 2018 году. В пересчете на одного жителя в России было введено 0,541 квадратных метров жилья, отмечают авторы рейтинга. В 2019 году объемы жилищного строительства выросли в большинстве регионов. Позитивная динамика зафиксирована в 60 субъектах РФ, в 24 объемы ввода жилья снизились и в одном – в Томской области – не изменились. Наиболее существенный рост объемов строительства был зафиксирован в Магаданской области (+70,3%), которая значительно опережает по темпам роста все субъекты РФ, а также в Тверской области (+48,8%) и Москве (+41,8%).
1 533
АНТИПУТ