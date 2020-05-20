Общество

51 минуту назад

Много, но дорого: Липецкая область вошла в топ-3 по России по темпам жилищного строительства

1 533
#строительство #жилье
1
Много, но дорого: Липецкая область вошла в топ-3 по России по темпам жилищного строительства

Наш регион уступает только Московской и Ленинградской областям.

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование темпов жилищного строительства в субъектах РФ в 2019 году и составили на основе данных Росстата рейтинг регионов. В рейтинге не учтены жилые дома, которые построены на земельных участках, предназначенных для садоводства.

Третью строчку в списке областей с самыми активными темпами строительства жилья заняла Липецкая область. Первое место – за Московской областью, второе – за Ленинградской. Из расчета на каждого жителя Липецкой области в 2019 году в регионе строили по 1,1 квадратному метру жилья. Прирост темпа жилищного строительства в 2019 году составил более 39%. При этом в регионе значительно выросла цена «первички»:  с конца 2018 года к концу 2019 года рост составил 9,6%. Это самое большое подорожание среди регионов Центрального Черноземья. Так, в Белгородской области «первичка» за год выросла в цене на 3,4%, в Воронежской – 8,3%, Курской – 5,9%, Тамбовской – 5,5%. Липецкая область вошла в топ-20 регионов, где новое жилье подорожало заметнее всего. 

По итогам 2019 года в России было введено 79,4 миллиона квадратных метров жилья (без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства), что на 4,9% больше чем в 2018 году. В пересчете на одного жителя в России было введено 0,541 квадратных метров жилья, отмечают авторы рейтинга. В 2019 году объемы жилищного строительства выросли в большинстве регионов. Позитивная динамика зафиксирована в 60 субъектах РФ, в 24 объемы ввода жилья снизились и в одном – в Томской области – не изменились. Наиболее существенный рост объемов строительства был зафиксирован в Магаданской области (+70,3%), которая значительно опережает по темпам роста все субъекты РФ, а также в Тверской области (+48,8%) и Москве (+41,8%).
1 533
#строительство #жилье
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

АНТИПУТ

6 минут назад
Продай почку-купи квартиру.
ответить

Еще в рубрике

Владимир Бондарев: «На плато мы еще не вышли, но до него недалеко»
#коронавирус
Владимир Бондарев: «На плато мы еще не вышли, но до него недалеко»

18 минут назад

Общество
Лимон и имбирь в Липецке вернулись к докоронавирусным ценам
#цена #лимон #имбирь
4
Лимон и имбирь в Липецке вернулись к докоронавирусным ценам

сегодня, 09:59

Общество
В Ельце собрались открывать рынки – чиновники оценили такую возможность
#Снятие ограничений #коронавирус #рынки
8
В Ельце собрались открывать рынки – чиновники оценили такую возможность

сегодня, 09:13

Общество
Липецкий воздух за время самоизоляции стал чище
#'экология
23
Липецкий воздух за время самоизоляции стал чище

вчера, 17:23

Общество
Прокуроры встретятся в суде с земельными чиновниками
#земля #полезные ископаемые
5
Прокуроры встретятся в суде с земельными чиновниками

вчера, 17:00

Общество
В Липецкой области запускается первая в России техническая лаборатория Фонда капремонта
#фкр
В Липецкой области запускается первая в России техническая лаборатория Фонда капремонта

вчера, 17:00

Общество