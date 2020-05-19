Происшествия

сегодня, 09:38

«КамАЗ» насмерть сбил велосипедиста

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#авария #ДТП
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«КамАЗ» насмерть сбил велосипедиста

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб, один пострадал..

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 мая в Данкове около половины первого дня на улице Островского 30-летний водитель «КамАЗа» сбил насмерть движущегося в попутном направлении велосипедиста. Личность погибшего устанавливается.

В сле Романово Лебедянского района в шесть часов вечера неизвестный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на 40-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Женщину с травмами доставили в больницу. Проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4161 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 37.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 3828 случаев превышения скорости.

Так же было зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
3 1657
#авария #ДТП
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Комментарии (3)

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С автобыдлом

30 минут назад
разговор должен быть один ,лишать права на вождение пожизненно с изьятием автомобиля и сажать на большие сроки ,надеюсь так будет рано или поздно !
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!!!

48 минут назад
Люди куда же мы с вами спешим постоянно? Почему мы не внимательны на дороге? Чуть ли не с детства нам говорят что дорога - источник повышенной опасности. Ну говорят и что? Все в пустую. Давайте уважать друг друга во время дорожного движения. Ну сколько можно? Не гнать сломя голову, по возможности пропускать. Может тогда мы сможем сократить аварийность и смертность на дорогах. – аварийность ДТП
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сегодня, 09:49
А КАМАЗА -это кто?
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