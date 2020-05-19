«КамАЗ» насмерть сбил велосипедиста

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб, один пострадал..





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 мая в Данкове около половины первого дня на улице Островского 30-летний водитель «КамАЗа» сбил насмерть движущегося в попутном направлении велосипедиста. Личность погибшего устанавливается.



В сле Романово Лебедянского района в шесть часов вечера неизвестный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на 40-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Женщину с травмами доставили в больницу. Проводится проверка всех обстоятельств происшествия.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4161 нарушение ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 37.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 3828 случаев превышения скорости.



Так же было зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

