Пьяного водителя догоняли через весь город

Оказалось, что водителя уже лишили прав за пьяную езду.



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Ночью 17 мая несколько экипажей ДПС преследовали белую «Мазду». Погоня началась на проспекте Мира, затем полицейские преследовали машину на площади Революции, улице Советской. На пощади Победы «Мазду» пытался оставить экипаж патрульно-постовой службы, но водитель иномарки сумел объехать полицейский «УАЗ». «Мазду» остановили только на улице Циолковского.



- На проспекте Мира водитель «Мазды» не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и после преследования его задержали. Оказалось, что водитель пьян, кроме того ранее за управление автомобилем в состоянии опьянения его уже лишили прав, однако водительское удостоверение он не сдал, - рассказали GOROD48 о причинах и итогах погони в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Автомобиль «Мазда» помещен на штрафстоянку, водитель сейчас находится в отделе полиции.

