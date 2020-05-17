Происшествия

32 минуты назад

Пьяного водителя догоняли через весь город

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#погоня
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Оказалось, что водителя уже лишили прав за пьяную езду.

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Ночью 17 мая несколько экипажей ДПС преследовали белую «Мазду». Погоня началась на проспекте Мира, затем полицейские преследовали машину на площади Революции, улице Советской. На пощади Победы «Мазду» пытался оставить экипаж патрульно-постовой службы, но водитель иномарки сумел объехать полицейский «УАЗ». «Мазду» остановили только на улице Циолковского. 

- На проспекте Мира водитель «Мазды» не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и после преследования его задержали. Оказалось, что водитель пьян, кроме того ранее за управление автомобилем в состоянии опьянения его уже лишили прав, однако водительское удостоверение он не сдал, - рассказали GOROD48 о причинах и итогах погони в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Автомобиль «Мазда» помещен на штрафстоянку, водитель сейчас находится в отделе полиции. 
5 947
#погоня
1

Комментарии (5)

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ГвостЬ

5 минут назад
Герои все! Раз никого не сбили не повредили. Да знаю я его, это член этнической тупной группироффки. Хороший он парень этот водитель. Просто трезвым водить стесняется, а как выпьет, море по колено. Из таких на войне и получаются герои...
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Глупый

6 минут назад
))), -Я бы в отчете тогда написал бы, что догнали под Воронежем, два раза останавливались и заправлялись за свой счет.
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Никонор

7 минут назад
Насмотрелись глупых фильмов
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молодой тупняк

18 минут назад
Все повеселились на славу! И пьяный водитель и сотрудники ГИБДД, ну прям как в американских фильмах, осталось выяснить кто герой, а кто антигерой.
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)))

24 минуты назад
Оригинальный способ списания горючки...
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