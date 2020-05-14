Молодая липчанка забралась ночью на крышу пятиэтажки и спустилась после долгих переговоров со спасателями

Насыщенным событиями оказалось дежурство смены спасателей управления по делам ГО и ЧС Липецка за прошедшие сутки. Они вскрывали двери, опиливали аварийное дерево и отговаривали от прыжка с крыши молодую женщину.



Вечером 13 мая на Осеннем проезде ликвидирована аварийная ситуация с опасно накренившимся над линией электропередач деревом. Часть нависшего над проводами пирамидального тополя с вышки, предоставленной муниципальным «Липецкгорсветом», спилена, угроза порыва устранена.



В три часа ночи 14 мая по просьбе сотрудников полиции дежурная смена выезжала на Опытную станцию, где по крыше одного из пятиэтажных домов металась молодая женщина.



- Поле долгих переговоров женщина спустилась с крыши, - рассказали в городском управлении по делам ГО и ЧС. - Спустившись с крыши, липчанка рассказала спасателям, что на высоту ее заставила забраться несчастная любовь.





