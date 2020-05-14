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Молодая липчанка забралась ночью на крышу пятиэтажки и спустилась после долгих переговоров со спасателями
Насыщенным событиями оказалось дежурство смены спасателей управления по делам ГО и ЧС Липецка за прошедшие сутки. Они вскрывали двери, опиливали аварийное дерево и отговаривали от прыжка с крыши молодую женщину.
В три часа ночи 14 мая по просьбе сотрудников полиции дежурная смена выезжала на Опытную станцию, где по крыше одного из пятиэтажных домов металась молодая женщина.
- Поле долгих переговоров женщина спустилась с крыши, - рассказали в городском управлении по делам ГО и ЧС. - Спустившись с крыши, липчанка рассказала спасателям, что на высоту ее заставила забраться несчастная любовь.
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