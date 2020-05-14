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Молодая липчанка забралась ночью на крышу пятиэтажки и спустилась после долгих переговоров со спасателями

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#спасатели #падение с высоты
Молодая липчанка забралась ночью на крышу пятиэтажки и спустилась после долгих переговоров со спасателями

Насыщенным событиями оказалось дежурство смены спасателей управления по делам ГО и ЧС Липецка за прошедшие сутки. Они вскрывали двери, опиливали аварийное дерево и отговаривали от прыжка с крыши молодую женщину. 

Вечером 13 мая на Осеннем проезде ликвидирована аварийная ситуация с опасно накренившимся над линией электропередач деревом. Часть нависшего над проводами пирамидального тополя с вышки, предоставленной муниципальным «Липецкгорсветом», спилена, угроза порыва устранена. 

В три часа ночи 14 мая по просьбе сотрудников полиции дежурная смена выезжала на Опытную станцию, где по крыше одного из пятиэтажных домов металась молодая женщина.

- Поле долгих переговоров женщина спустилась с крыши, - рассказали в городском управлении по делам ГО и ЧС. - Спустившись с крыши, липчанка рассказала спасателям, что на высоту ее заставила забраться несчастная любовь.


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#спасатели #падение с высоты

Комментарии (7)

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1

23 минуты назад
выше надо забиратси шоб наверняка...
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Всех люблю

26 минут назад
Я люблю весь мр
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Весна

31 минуту назад
Гон начался.
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Animal planet.

31 минуту назад
Мужик, да любовь это гавно. Пусть собаку заведет и дурью не мается. Ещё бы из любви ко всяким придуркам жизни лишаться
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Сталин-психиатр.

32 минуты назад
Из-за любви можно, нельзя осуждать.
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Мужик

45 минут назад
Любовь она такая, кто не любил, не поймёт никогда
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В.В.И.

47 минут назад
Сумасшедшая....
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