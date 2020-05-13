Война с вирусом: биологи подтвердили естественное происхождение SAR-CoV-2, ИИ научился определять болезнь

Китайские и австралийские ученые подтвердили – вирус SAR-CoV-2 имеет естественное происхождение, а британские исследователи научились диагностировать коронавирус с помощью искусственного интеллекта. Эксперты стокгольмского института исследований мира опасаются – из-за пандемии конфликты в горячих точках мира будут усугубляться. Автомобилей на японских улицах стало меньше, зато аварий со смертельными исходами – больше. В США заключенные хотели заразить себя коронавирусом, чтобы досрочно выйти из тюрьмы. Британских язычников не пустили к Стоунхенджу отметить праздник летнего солнцестояния.





Погибли от коронавируса 293 134 человека, полностью вылечились – 1 611 031 человек.



США остается лидером антирейтинга - здесь выявлены 1,4 миллионов зараженных коронавирусом. В России 242 271 случай, по данным



В России за последние сутки зафиксировано 10 028 заболевших в 83 регионах. Всего на территории страны 242 271 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 48 003 человек. 2212 - скончались.



В Липецкой области сегодня выявлены 46 зараженных, 27 человек успешно вылечились. С начала эпидемии у нас зарегистрированы 990 случаев новой коронавирусной инфекции, 234 человека выздоровели, 3 человека умерли. 753 находятся на лечении. По количеству выявленных зараженных Липецкая область в России на 40 месте.



Биологи Китая и Австралии подтвердили – вирус SAR-CoV-2 естественного происхождения



Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, выявили у этих животных вирус, который можно считать ближайшим родственником нового коронавируса SAR-CoV-2, сообщают РИА Новости со ссылкой на публикацию в научном журнале Current Biology. Биологи изучили геномы вирусов летучих мышей и обнаружили в них элементы, характерные для коронавируса нового типа – таким образом они нашли подтверждение естественного происхождения инфекции, которая вызвала пандемию в мире. Споры о том, имеет ли вирус SAR-CoV-2 естественное или искусственное происхождение, длятся почти с начала открытия вируса. Ученые считают, что нашли еще одно доказательство того, что такие события происходят в природе естественным образом, а дальнейшее изучение образцов вирусов диких животных позволит разобраться, как вирус появился у людей.



Ученые Британии научились диагностировать коронавирус с помощью искусственного интеллекта



Британские исследователи из Лондонского Королевского колледжа и эксперты из Массачусетской больницы совместно с медицинской компанией ZOE Medica смогли создать модель искусственного интеллекта, которая способна определить коронавирус у человека на ранних стадиях заболевания, сообщает портал nation-news.ru. Программу искусственного интеллекта присоединили к одному из мобильных приложений, которое используется для диагностики коронавируса. Пользователи отмечают в нем свое состояние и указывают симптомы, которые у них появились. Искусственный интеллект сравнивал симптомы пользователей и результаты теста на COVID-19. Международная группа исследователей провела анализ данных у 2,5 миллионов человек, которые регулярно отмечали свое состояние в приложении. Специалистам удалось построить математическую модель, которая сможет с точностью в 80% предсказать вероятность заболевания коронавирусом нового типа. ИИ будет ориентироваться на пол, возраст и на самочувствие. Ученые уверены, что прогнозы ИИ помогут выявлять зараженных на ранних стадиях болезни.



Российский препарат от COVID-19 испытывают в 11 центрах



Один из российских препаратов от коронавирусной инфекции COVID-19 начали испытывать 11 центров клинических исследований, врачи отмечают положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести, сообщили в биотехнологической компании Biocad. Этот отечественный оригинальный ингибитор изначально разрабатывался для лечения ревматоидного артрита. Механизм действия активного вещества препарата оказался связан с цитокиновым штормом - опасной для жизни реакцией иммунной системы, встречающейся у пациентов с COVID-19. Клинические исследования третьей фазы проводятся для подтверждения эффективности лекарства именно при коронавирусной инфекции.



Коронавирус может усугубить конфликты в «горячих точках» мира



Директор Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) Дэн Смит опасается усиления терроризма на фоне пандемии коронавируса – по его мнению, конфликты в Сирии, Ираке, Афганистане, Северной и Западной Африке будут усугубляться в результате пандемии новой коронавирусной инфекции, а позиции террористических группировок укрепятся. «В некоторых регионах из-за распространения заболевания инфраструктура государств очень ослаблена. Люди не получают поддержки, в которой они нуждаются. Поэтому некоторые присоединятся к вооруженным формированиям, которые обещают им помощь, такую как доступ к продуктам питания», - объяснил Смит.



В Германии могут не повысить пенсии, зато пенсионные взносы – увеличить



8 миллиардов евро могут лишиться фонды пенсионного страхования в Германии в 2020 году, прогнозирует компания Allianz Research. Это связано с ростом уровня безработицы и тем, что многих сотрудников перевели на неполный рабочий день. Так, уже в марте поступления в пенсионные кассы сократились практически на 1 миллиард евро, сообщает портал germania.one. В случае снижения уровня заработной платы в следующем году могут не повысить пенсии. Подобная ситуация уже была в 2010 году после финансового кризиса 2008/2009 годов. Ранее планировалось, что в июле 2021 года пенсионерам восточной части Германии зарплаты повысят на 3,14%, а западной – на 2,41%. Вопрос о том, повышать ли пенсии в следующем году, нужно решать, когда станет ясно, насколько серьезно кризис отразился на экономической ситуации в стране, в частности на зарплатах. Также могут вырасти пенсионные взносы. Так, предполагалось, что пенсионный взнос, который на данный момент составляет 18,6%, начнут повышать в период с 2023 года до 2025 года. Однако если коронакризис и дальше будет наносить ущерб немецкой экономике, пенсионные взносы придется существенно повысить уже в следующем году.



В России могут обанкротиться 70% мебельных компаний



Вынужденный простой, отсутствие господдержки и кризис неплатежей могут привести к банкротству около 70% российских производителей мебели в течение ближайших двух месяцев, говорится в сообщении Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). в апреле мебельные компании фактически были вынуждены остановить производство из-за запрета на деятельность розничных продавцов мебели. К середине апреля 41% российских производителей мебели не получили никакой выручки от розничных продаж, еще 31% заявили о сокращении выручки более чем вдвое. Мебель не была включена в список товаров первой необходимости, из-за этого сегодня 69% предприятий находится в сложной ситуации: запасов финансовой прочности у них, по их собственным оценкам, хватит не более чем на полтора месяца. Чтобы справиться с ситуацией, мебельщики предлагают предоставить отрасли отсрочки по налоговым, арендным и кредитным платежам, страховым взносам, оплате коммунальных услуг и предусмотреть возможность получения беспроцентных кредитов для пополнения оборотных средств. Кроме того, по мнению членов ассоциации, потерянные мебельщиками доходы от розницы можно было бы заместить включением мебели в стандарты строящегося жилья.



В Японии стало больше «смертельных» автоаварий



С началом карантинных ограничений автопоток в Японии сократился, и общее число ДТП также снизилось, сообщает японский канал nhk.or.jp со ссылкой на данные полиции. И транспортное, и пешеходное движение уменьшились после того, как начало расти число случаев заражения коронавирусом. Однако количество смертельных автоаварий в городах выросло. Полиция полагает, что это связано с более агрессивным вождением на пустых дорогах. Полиция призывает к осторожности, отмечая, что водители склонны пренебрегать правилами и превышать скорость на пустых дорогах.



Заключенные в США хотели заразить себя коронавирусом, чтобы выйти досрочно из тюрьмы



Заключенные в одной из тюрем Лос-Анджелеса пытались намеренно заразиться коронавирусом, рассчитывая после этого освободиться из тюрьмы, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на шерифа Алекса Виллануэву. Для этого они употребляли горячую воду из одной бутылки и использовали одну и туже медицинскую маску, передавая ее друг другу. Охрана заметила необычное поведение благодаря камерам видеонаблюдения. Нарушители свои намерения отрицают. Сообщается, что спустя неделю у 21 заключенного был обнаружен COVID-19.



Аргентинского студента едва не отчислили за посещение онлайн-урока из душа



Аргентинского студента едва не отчисли за то, что он решил совместить онлайн-урок и принятие ванны, но забыл выключить камеру на смартфоне. Скандал разгорелся в Университете Буэнос-Айреса (UBA). С момента начала карантина занятия в университетах Аргентины проходят в режиме онлайн. На одном из таких занятий студент инженерного факультета появился голым в ванне, пишет портал infobae.com. Сам парень объяснил – в этот день у него был талон к врачу, он хотел принять душ перед занятиями, но опаздывал на урок, и, подключившись к группе, забыл выключить камеру. Короткое видео, которое записал один из одногруппников, показывает, что студент лежит в ванной, настраивая телефон для участия в занятиях. Поняв, что произошло, молодой человек выключил камеру и отключился, но было уже поздно: профессор уже пригрозил отчислением за появление на уроке в неподобающем виде. Сейчас в университете разбираются в происходящем и том, какие меры принять в отношении студента, но учащихся предупредили, что даже посещая уроки онлайн, необходимо соблюдать приличия и уважать окружающих.



Британских язычников не пустили к Стоунхенджу на праздник летнего солнцестояния



Власти Великобритании из-за распространения коронавируса запретили посещать этим летом праздник в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир, сообщает Associated Press. Британское агентство по охране памятников пообещало, что вместо этого рассвет на Стоунхендже в этом году будет транслироваться онлайн в прямом эфире. Дни зимнего и летнего солнцестояний, а также весеннего и осеннего равноденствий - редкий шанс бесплатно посетить неолитический памятник, при этом имея возможность зайти внутрь каменного кольца и прикоснуться к валунам. Так, в день летнего солнцестояния у памятника собираются более 10 тысяч человек – неоязычники, хиппи и туристы. В обычные экскурсионные дни проход внутрь сооружения запрещен, попасть туда можно в рамках специального визита или мероприятий.



Французы тоскуют по адюльтеру



Семь из десяти неверных супругов планируют отправиться к своим любовникам и любовницам сразу после снятия карантина – таковы результаты опроса, который провел с 29 апреля по 2 мая сайт знакомств Gleeden, сообщает портал rfi.fr. На сайте в числе прочего можно завести знакомства для внебрачных связей, однако во время почти двух месяцев карантина неверные француженки и французы не могли организовать встречи. На вопрос «Что вы сделаете сразу после выхода из карантина?» 71% из 2552 опрошенных ответили, что побегут к любовникам или любовницам. И сделать это они намерены в первую неделю выхода из карантина. Кроме того, 36% признались, что навещали своих любовников, несмотря на санитарный запрет и риск заразиться коронавирусом. Из них 23% встречались один раз, 42% два-три раза и 35% более трех раз.

По данным Роспотребнадзора, на утро 13 мая в мире зафиксированы 4 338 544 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 87 601 человека.Погибли от коронавируса 293 134 человека, полностью вылечились – 1 611 031 человек.США остается лидером антирейтинга - здесь выявлены 1,4 миллионов зараженных коронавирусом. В России 242 271 случай, по данным университета Джона Хопкинса , страна находится на втором месте по числу выявленных зараженных, обогнав Испанию и Великобританию. Однако еще один ресурс Worldometers , который также собирает мировую статистику по коронавирусу, отмечает, что Россия сегодня находится на третьем месте, а Испания ее обгоняет по количеству зараженных.В России за последние сутки зафиксировано 10 028 заболевших в 83 регионах. Всего на территории страны 242 271 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 48 003 человек. 2212 - скончались.В Липецкой области сегодня выявлены 46 зараженных, 27 человек успешно вылечились. С начала эпидемии у нас зарегистрированы 990 случаев новой коронавирусной инфекции, 234 человека выздоровели, 3 человека умерли. 753 находятся на лечении. По количеству выявленных зараженных Липецкая область в России на 40 месте.Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, выявили у этих животных вирус, который можно считать ближайшим родственником нового коронавируса SAR-CoV-2, сообщают РИА Новости со ссылкой на публикацию в научном журнале Current Biology. Биологи изучили геномы вирусов летучих мышей и обнаружили в них элементы, характерные для коронавируса нового типа – таким образом они нашли подтверждение естественного происхождения инфекции, которая вызвала пандемию в мире. Споры о том, имеет ли вирус SAR-CoV-2 естественное или искусственное происхождение, длятся почти с начала открытия вируса. Ученые считают, что нашли еще одно доказательство того, что такие события происходят в природе естественным образом, а дальнейшее изучение образцов вирусов диких животных позволит разобраться, как вирус появился у людей.Британские исследователи из Лондонского Королевского колледжа и эксперты из Массачусетской больницы совместно с медицинской компанией ZOE Medica смогли создать модель искусственного интеллекта, которая способна определить коронавирус у человека на ранних стадиях заболевания, сообщает портал nation-news.ru. Программу искусственного интеллекта присоединили к одному из мобильных приложений, которое используется для диагностики коронавируса. Пользователи отмечают в нем свое состояние и указывают симптомы, которые у них появились. Искусственный интеллект сравнивал симптомы пользователей и результаты теста на COVID-19. Международная группа исследователей провела анализ данных у 2,5 миллионов человек, которые регулярно отмечали свое состояние в приложении. Специалистам удалось построить математическую модель, которая сможет с точностью в 80% предсказать вероятность заболевания коронавирусом нового типа. ИИ будет ориентироваться на пол, возраст и на самочувствие. Ученые уверены, что прогнозы ИИ помогут выявлять зараженных на ранних стадиях болезни.Один из российских препаратов от коронавирусной инфекции COVID-19 начали испытывать 11 центров клинических исследований, врачи отмечают положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести, сообщили в биотехнологической компании Biocad. Этот отечественный оригинальный ингибитор изначально разрабатывался для лечения ревматоидного артрита. Механизм действия активного вещества препарата оказался связан с цитокиновым штормом - опасной для жизни реакцией иммунной системы, встречающейся у пациентов с COVID-19. Клинические исследования третьей фазы проводятся для подтверждения эффективности лекарства именно при коронавирусной инфекции.Директор Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) Дэн Смит опасается усиления терроризма на фоне пандемии коронавируса – по его мнению, конфликты в Сирии, Ираке, Афганистане, Северной и Западной Африке будут усугубляться в результате пандемии новой коронавирусной инфекции, а позиции террористических группировок укрепятся. «В некоторых регионах из-за распространения заболевания инфраструктура государств очень ослаблена. Люди не получают поддержки, в которой они нуждаются. Поэтому некоторые присоединятся к вооруженным формированиям, которые обещают им помощь, такую как доступ к продуктам питания», - объяснил Смит.8 миллиардов евро могут лишиться фонды пенсионного страхования в Германии в 2020 году, прогнозирует компания Allianz Research. Это связано с ростом уровня безработицы и тем, что многих сотрудников перевели на неполный рабочий день. Так, уже в марте поступления в пенсионные кассы сократились практически на 1 миллиард евро, сообщает портал germania.one. В случае снижения уровня заработной платы в следующем году могут не повысить пенсии. Подобная ситуация уже была в 2010 году после финансового кризиса 2008/2009 годов. Ранее планировалось, что в июле 2021 года пенсионерам восточной части Германии зарплаты повысят на 3,14%, а западной – на 2,41%. Вопрос о том, повышать ли пенсии в следующем году, нужно решать, когда станет ясно, насколько серьезно кризис отразился на экономической ситуации в стране, в частности на зарплатах. Также могут вырасти пенсионные взносы. Так, предполагалось, что пенсионный взнос, который на данный момент составляет 18,6%, начнут повышать в период с 2023 года до 2025 года. Однако если коронакризис и дальше будет наносить ущерб немецкой экономике, пенсионные взносы придется существенно повысить уже в следующем году.Вынужденный простой, отсутствие господдержки и кризис неплатежей могут привести к банкротству около 70% российских производителей мебели в течение ближайших двух месяцев, говорится в сообщении Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). в апреле мебельные компании фактически были вынуждены остановить производство из-за запрета на деятельность розничных продавцов мебели. К середине апреля 41% российских производителей мебели не получили никакой выручки от розничных продаж, еще 31% заявили о сокращении выручки более чем вдвое. Мебель не была включена в список товаров первой необходимости, из-за этого сегодня 69% предприятий находится в сложной ситуации: запасов финансовой прочности у них, по их собственным оценкам, хватит не более чем на полтора месяца. Чтобы справиться с ситуацией, мебельщики предлагают предоставить отрасли отсрочки по налоговым, арендным и кредитным платежам, страховым взносам, оплате коммунальных услуг и предусмотреть возможность получения беспроцентных кредитов для пополнения оборотных средств. Кроме того, по мнению членов ассоциации, потерянные мебельщиками доходы от розницы можно было бы заместить включением мебели в стандарты строящегося жилья.С началом карантинных ограничений автопоток в Японии сократился, и общее число ДТП также снизилось, сообщает японский канал nhk.or.jp со ссылкой на данные полиции. И транспортное, и пешеходное движение уменьшились после того, как начало расти число случаев заражения коронавирусом. Однако количество смертельных автоаварий в городах выросло. Полиция полагает, что это связано с более агрессивным вождением на пустых дорогах. Полиция призывает к осторожности, отмечая, что водители склонны пренебрегать правилами и превышать скорость на пустых дорогах.Заключенные в одной из тюрем Лос-Анджелеса пытались намеренно заразиться коронавирусом, рассчитывая после этого освободиться из тюрьмы, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на шерифа Алекса Виллануэву. Для этого они употребляли горячую воду из одной бутылки и использовали одну и туже медицинскую маску, передавая ее друг другу. Охрана заметила необычное поведение благодаря камерам видеонаблюдения. Нарушители свои намерения отрицают. Сообщается, что спустя неделю у 21 заключенного был обнаружен COVID-19.Аргентинского студента едва не отчисли за то, что он решил совместить онлайн-урок и принятие ванны, но забыл выключить камеру на смартфоне. Скандал разгорелся в Университете Буэнос-Айреса (UBA). С момента начала карантина занятия в университетах Аргентины проходят в режиме онлайн. На одном из таких занятий студент инженерного факультета появился голым в ванне, пишет портал infobae.com. Сам парень объяснил – в этот день у него был талон к врачу, он хотел принять душ перед занятиями, но опаздывал на урок, и, подключившись к группе, забыл выключить камеру. Короткое видео, которое записал один из одногруппников, показывает, что студент лежит в ванной, настраивая телефон для участия в занятиях. Поняв, что произошло, молодой человек выключил камеру и отключился, но было уже поздно: профессор уже пригрозил отчислением за появление на уроке в неподобающем виде. Сейчас в университете разбираются в происходящем и том, какие меры принять в отношении студента, но учащихся предупредили, что даже посещая уроки онлайн, необходимо соблюдать приличия и уважать окружающих.Власти Великобритании из-за распространения коронавируса запретили посещать этим летом праздник в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир, сообщает Associated Press. Британское агентство по охране памятников пообещало, что вместо этого рассвет на Стоунхендже в этом году будет транслироваться онлайн в прямом эфире. Дни зимнего и летнего солнцестояний, а также весеннего и осеннего равноденствий - редкий шанс бесплатно посетить неолитический памятник, при этом имея возможность зайти внутрь каменного кольца и прикоснуться к валунам. Так, в день летнего солнцестояния у памятника собираются более 10 тысяч человек – неоязычники, хиппи и туристы. В обычные экскурсионные дни проход внутрь сооружения запрещен, попасть туда можно в рамках специального визита или мероприятий.Семь из десяти неверных супругов планируют отправиться к своим любовникам и любовницам сразу после снятия карантина – таковы результаты опроса, который провел с 29 апреля по 2 мая сайт знакомств Gleeden, сообщает портал rfi.fr. На сайте в числе прочего можно завести знакомства для внебрачных связей, однако во время почти двух месяцев карантина неверные француженки и французы не могли организовать встречи. На вопрос «Что вы сделаете сразу после выхода из карантина?» 71% из 2552 опрошенных ответили, что побегут к любовникам или любовницам. И сделать это они намерены в первую неделю выхода из карантина. Кроме того, 36% признались, что навещали своих любовников, несмотря на санитарный запрет и риск заразиться коронавирусом. Из них 23% встречались один раз, 42% два-три раза и 35% более трех раз.