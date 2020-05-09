Лечение COVID-19 на дому: кому оно показано и как все организовано

В облздраве ответили на самые популярные вопросы читателей GOROD48.

В нашем регионе получают лечение на дому 372 больных новой коронавирусной инфекцией. У читателей GOROD48 возникает много вопросов об этой группе пациентов. GOROD48 попросил руководство областного управления здравоохранения ответить на самые популярные из них.На амбулаторном лечении могут находиться больные с легкой или бессимптомной формой новой коронавирусной инфекции. Выявляются они по-разному. Это прибывшие из-за рубежа с наличием симптомов инфекционного заболевания или выявленные при появлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения. Кто-то из пациентов обследуется по контакту с больным новой коронавирусной инфекцией и у него обнаружены симптомы, не исключающие COVID-19. У кого-то инфекция выявляется при обследовании по клиническим показаниям: у людей старше 65 лет, у лиц с внебольничной пневмонией. Часть пациентов выписывается на долечивание в амбулаторных условиях после лечения в инфекционном госпитале.Диагноз в случае заболевания COVID-19 устанавливается в медицинских организациях с учетом результатов ПЦР-диагностики (точной лабораторной методики определения и выявления возбудителей в организме человека инфекционного характера на основании тестов). Нет никаких оснований обследовать на COVID-19 каждого пациента с симптомами ОРВИ, ведь респираторные инфекции вызывают более 200 видов вирусов, а не только COVID-19.Основные группы риска по развитию заболевания перечислены в ответе на предыдущий вопрос. Кроме того, подлежат обследованию на COVID-19 при наличии респираторных симптомов лица, находящиеся в стационарных учреждениях социальной защиты, а также медицинские работники (сотрудники «скорой помощи», инфекционных госпиталей, отделений для лечения внебольничных пневмоний, инфекционных отделений стационаров). На КТ-исследовании или на рентгеновском снимке врач ищет грозное осложнение новой коронавирусной инфекции - внебольничную вирусную пневмонию. КТ-исследование - это не скрининг. Оно назначается при наличии показаний. Если говорить о скрининге - то к нему, пожалуй, можно отнести бесконтактную термометрию и опрос посетителей на входе в поликлинику.При проведении аускультации (метода диагностики, заключающемся в выслушивании звуков, образующихся в процессе функционирования внутренних органов, с помощью фонендоскопа) врач способен оценить наличие одышки, хрипов в легких, являющимися признаками внебольничной пневмонии.На дому лечат только бессимптомные и легкие формы заболевания. При решении вопроса о том, может ли пациент с COVID-19 лечиться на дому учитываются многие факторы. Так, медицинскому работнику необходимо оценить возможности для организации медицинского наблюдения на дому. На это влияет в том числе отсутствие совместного проживания заболевшего с лицами, относящимися к группам риска (лиц в возрасте старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин), наличие отдельной квартиры (жилого дома), где может находиться пациент.Медики обязаны информировать пациента о необходимости вызова врача или бригады скорой медицинской помощи при появлении клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции и ухудшении самочувствия - подъеме температуры до 38 °C и более, одышке (частота дыхательных движений при ней - более 30 движений в минуту). Врачи информируют лиц, проживающих с пациентом в одном помещении, о необходимости временного проживания в другом месте в связи с риском заболевания новой коронавирусной инфекцией. Медики при лечении на дому оформляют согласие на оказание такой медицинской помощи, на проведение видеоконсультаций, на соблюдение режима изоляции при лечении COVID-19 .Родителей (законных представителей), обеспечивающих уход за ребенком с положительным результатом теста на COVID-19, которому оказывается медицинская помощь на дому, информируют о рисках заболевания новой коронавирусной инфекцией и необходимости соблюдения рекомендаций по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем, особенностях ухода за больным, а также о привлечении к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание.Дальнейшее медицинское наблюдение на дому за пациентом с бессимптомным течением COVID-19 осуществляется как очно, так и с использованием видеосвязи и/или по телефону. Проводится опрос пациента, в ходе которого уточняется, принимает ли он назначенное лечение, имеются ли у него в нужном количестве назначенные лекарственные препараты. Кроме того, выясняется, нуждается ли такой домашний больной в услугах социального работника, имеет ли все необходимое для повседневной жизни. Социальные работники при необходимости доставляют находящемуся на амбулаторном лечении пациенту лекарства, продукты и товары первой необходимости.Лабораторные исследования проводятся на дому выездной бригадой с соблюдением мер инфекционной безопасности. Пределы дома (квартиры) пациенты для обследования не покидают. Если пациент не отвечает на телефонный звонок, не выходит на видеосвязь, к нему домой выезжает бригада медиков для выяснения этих обстоятельств. При нарушении пациентом карантина медицинские работники сообщают об этом по телефону 112.Медицинские работники принимают меры по изоляции в условиях обсерватора (при отсутствии иных условий раздельного проживания) всех контактных, проживающих с оставленным на дому больным, за исключением лиц по уходу за больным ребенком в возрасте до 18 лет или больным взрослым, требующим ухода по соматическому заболеванию (например, с последствиями инсульта). Если нет возможности обеспечить условия для самоизоляции, медицинский работник организует госпитализацию пациента с положительным результатом теста на COVID-19, если он проживает с лицами, относящимися к группам риска - пожилыми людьми, лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин - при невозможности их отселения.