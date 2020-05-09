Здоровье
56 минут назад
Лечение COVID-19 на дому: кому оно показано и как все организовано
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В облздраве ответили на самые популярные вопросы читателей GOROD48.
В нашем регионе получают лечение на дому 372 больных новой коронавирусной инфекцией. У читателей GOROD48 возникает много вопросов об этой группе пациентов. GOROD48 попросил руководство областного управления здравоохранения ответить на самые популярные из них.
Ежедневно меняется число больных, которые лечатся дома. Как и кем диагностировано заболевание у этой группы людей? Участковыми-терапевтами или врачами «скорой помощи»? Или им поставили диагноз в больнице и потом их вернули домой?
На амбулаторном лечении могут находиться больные с легкой или бессимптомной формой новой коронавирусной инфекции. Выявляются они по-разному. Это прибывшие из-за рубежа с наличием симптомов инфекционного заболевания или выявленные при появлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения. Кто-то из пациентов обследуется по контакту с больным новой коронавирусной инфекцией и у него обнаружены симптомы, не исключающие COVID-19. У кого-то инфекция выявляется при обследовании по клиническим показаниям: у людей старше 65 лет, у лиц с внебольничной пневмонией. Часть пациентов выписывается на долечивание в амбулаторных условиях после лечения в инфекционном госпитале.
Как ставится диагноз - на основании тестов или иных исследований? Кому делают тесты, если люди с симптомами ОРВИ вызывают врача на дом, а потом жалуются, что им не делают тестов, ссылаясь на их малое количество. Кто-то пишет, что врач просто слушает их дыхание и лишь на этом основании решает, чем болен человек - ОРВИ, воспалением легких или COVID-19. Почему кому-то делают тесты, а кому-то нет, если сами медики говорят, что лишь КТ-исследование или рентген могут отличить одну болезнь от другой?
Диагноз в случае заболевания COVID-19 устанавливается в медицинских организациях с учетом результатов ПЦР-диагностики (точной лабораторной методики определения и выявления возбудителей в организме человека инфекционного характера на основании тестов). Нет никаких оснований обследовать на COVID-19 каждого пациента с симптомами ОРВИ, ведь респираторные инфекции вызывают более 200 видов вирусов, а не только COVID-19.
Основные группы риска по развитию заболевания перечислены в ответе на предыдущий вопрос. Кроме того, подлежат обследованию на COVID-19 при наличии респираторных симптомов лица, находящиеся в стационарных учреждениях социальной защиты, а также медицинские работники (сотрудники «скорой помощи», инфекционных госпиталей, отделений для лечения внебольничных пневмоний, инфекционных отделений стационаров). На КТ-исследовании или на рентгеновском снимке врач ищет грозное осложнение новой коронавирусной инфекции - внебольничную вирусную пневмонию. КТ-исследование - это не скрининг. Оно назначается при наличии показаний. Если говорить о скрининге - то к нему, пожалуй, можно отнести бесконтактную термометрию и опрос посетителей на входе в поликлинику.
При проведении аускультации (метода диагностики, заключающемся в выслушивании звуков, образующихся в процессе функционирования внутренних органов, с помощью фонендоскопа) врач способен оценить наличие одышки, хрипов в легких, являющимися признаками внебольничной пневмонии.
С какими симптомами или по какой иной причине медики решают, лежать ли больному коронавирусом в стационаре или же лечиться дома? Как следят за теми, кто лечится амбулаторно? Чем лечат на дому больных? За чей счет? Как часто таких домашних переводят на лечение в стационар из-за ухудшения их самочувствия?
На дому лечат только бессимптомные и легкие формы заболевания. При решении вопроса о том, может ли пациент с COVID-19 лечиться на дому учитываются многие факторы. Так, медицинскому работнику необходимо оценить возможности для организации медицинского наблюдения на дому. На это влияет в том числе отсутствие совместного проживания заболевшего с лицами, относящимися к группам риска (лиц в возрасте старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин), наличие отдельной квартиры (жилого дома), где может находиться пациент.
Медики обязаны информировать пациента о необходимости вызова врача или бригады скорой медицинской помощи при появлении клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции и ухудшении самочувствия - подъеме температуры до 38 °C и более, одышке (частота дыхательных движений при ней - более 30 движений в минуту). Врачи информируют лиц, проживающих с пациентом в одном помещении, о необходимости временного проживания в другом месте в связи с риском заболевания новой коронавирусной инфекцией. Медики при лечении на дому оформляют согласие на оказание такой медицинской помощи, на проведение видеоконсультаций, на соблюдение режима изоляции при лечении COVID-19 .
Родителей (законных представителей), обеспечивающих уход за ребенком с положительным результатом теста на COVID-19, которому оказывается медицинская помощь на дому, информируют о рисках заболевания новой коронавирусной инфекцией и необходимости соблюдения рекомендаций по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем, особенностях ухода за больным, а также о привлечении к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание.
Дальнейшее медицинское наблюдение на дому за пациентом с бессимптомным течением COVID-19 осуществляется как очно, так и с использованием видеосвязи и/или по телефону. Проводится опрос пациента, в ходе которого уточняется, принимает ли он назначенное лечение, имеются ли у него в нужном количестве назначенные лекарственные препараты. Кроме того, выясняется, нуждается ли такой домашний больной в услугах социального работника, имеет ли все необходимое для повседневной жизни. Социальные работники при необходимости доставляют находящемуся на амбулаторном лечении пациенту лекарства, продукты и товары первой необходимости.
Лабораторные исследования проводятся на дому выездной бригадой с соблюдением мер инфекционной безопасности. Пределы дома (квартиры) пациенты для обследования не покидают. Если пациент не отвечает на телефонный звонок, не выходит на видеосвязь, к нему домой выезжает бригада медиков для выяснения этих обстоятельств. При нарушении пациентом карантина медицинские работники сообщают об этом по телефону 112.
Что в это время происходит с членами семей больных? Они как-то изолируются или живут с ними и болеют с ними? Зачем направляют людей в обсерватор?
Медицинские работники принимают меры по изоляции в условиях обсерватора (при отсутствии иных условий раздельного проживания) всех контактных, проживающих с оставленным на дому больным, за исключением лиц по уходу за больным ребенком в возрасте до 18 лет или больным взрослым, требующим ухода по соматическому заболеванию (например, с последствиями инсульта). Если нет возможности обеспечить условия для самоизоляции, медицинский работник организует госпитализацию пациента с положительным результатом теста на COVID-19, если он проживает с лицами, относящимися к группам риска - пожилыми людьми, лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин - при невозможности их отселения.
Ответы на вопросы подготовлены начальником отдела организации медицинской помощи взрослому населению облздрава Светланой Коротеевой.
Ежедневно меняется число больных, которые лечатся дома. Как и кем диагностировано заболевание у этой группы людей? Участковыми-терапевтами или врачами «скорой помощи»? Или им поставили диагноз в больнице и потом их вернули домой?
На амбулаторном лечении могут находиться больные с легкой или бессимптомной формой новой коронавирусной инфекции. Выявляются они по-разному. Это прибывшие из-за рубежа с наличием симптомов инфекционного заболевания или выявленные при появлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения. Кто-то из пациентов обследуется по контакту с больным новой коронавирусной инфекцией и у него обнаружены симптомы, не исключающие COVID-19. У кого-то инфекция выявляется при обследовании по клиническим показаниям: у людей старше 65 лет, у лиц с внебольничной пневмонией. Часть пациентов выписывается на долечивание в амбулаторных условиях после лечения в инфекционном госпитале.
Как ставится диагноз - на основании тестов или иных исследований? Кому делают тесты, если люди с симптомами ОРВИ вызывают врача на дом, а потом жалуются, что им не делают тестов, ссылаясь на их малое количество. Кто-то пишет, что врач просто слушает их дыхание и лишь на этом основании решает, чем болен человек - ОРВИ, воспалением легких или COVID-19. Почему кому-то делают тесты, а кому-то нет, если сами медики говорят, что лишь КТ-исследование или рентген могут отличить одну болезнь от другой?
Диагноз в случае заболевания COVID-19 устанавливается в медицинских организациях с учетом результатов ПЦР-диагностики (точной лабораторной методики определения и выявления возбудителей в организме человека инфекционного характера на основании тестов). Нет никаких оснований обследовать на COVID-19 каждого пациента с симптомами ОРВИ, ведь респираторные инфекции вызывают более 200 видов вирусов, а не только COVID-19.
Основные группы риска по развитию заболевания перечислены в ответе на предыдущий вопрос. Кроме того, подлежат обследованию на COVID-19 при наличии респираторных симптомов лица, находящиеся в стационарных учреждениях социальной защиты, а также медицинские работники (сотрудники «скорой помощи», инфекционных госпиталей, отделений для лечения внебольничных пневмоний, инфекционных отделений стационаров). На КТ-исследовании или на рентгеновском снимке врач ищет грозное осложнение новой коронавирусной инфекции - внебольничную вирусную пневмонию. КТ-исследование - это не скрининг. Оно назначается при наличии показаний. Если говорить о скрининге - то к нему, пожалуй, можно отнести бесконтактную термометрию и опрос посетителей на входе в поликлинику.
При проведении аускультации (метода диагностики, заключающемся в выслушивании звуков, образующихся в процессе функционирования внутренних органов, с помощью фонендоскопа) врач способен оценить наличие одышки, хрипов в легких, являющимися признаками внебольничной пневмонии.
С какими симптомами или по какой иной причине медики решают, лежать ли больному коронавирусом в стационаре или же лечиться дома? Как следят за теми, кто лечится амбулаторно? Чем лечат на дому больных? За чей счет? Как часто таких домашних переводят на лечение в стационар из-за ухудшения их самочувствия?
На дому лечат только бессимптомные и легкие формы заболевания. При решении вопроса о том, может ли пациент с COVID-19 лечиться на дому учитываются многие факторы. Так, медицинскому работнику необходимо оценить возможности для организации медицинского наблюдения на дому. На это влияет в том числе отсутствие совместного проживания заболевшего с лицами, относящимися к группам риска (лиц в возрасте старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин), наличие отдельной квартиры (жилого дома), где может находиться пациент.
Медики обязаны информировать пациента о необходимости вызова врача или бригады скорой медицинской помощи при появлении клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции и ухудшении самочувствия - подъеме температуры до 38 °C и более, одышке (частота дыхательных движений при ней - более 30 движений в минуту). Врачи информируют лиц, проживающих с пациентом в одном помещении, о необходимости временного проживания в другом месте в связи с риском заболевания новой коронавирусной инфекцией. Медики при лечении на дому оформляют согласие на оказание такой медицинской помощи, на проведение видеоконсультаций, на соблюдение режима изоляции при лечении COVID-19 .
Родителей (законных представителей), обеспечивающих уход за ребенком с положительным результатом теста на COVID-19, которому оказывается медицинская помощь на дому, информируют о рисках заболевания новой коронавирусной инфекцией и необходимости соблюдения рекомендаций по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем, особенностях ухода за больным, а также о привлечении к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание.
Дальнейшее медицинское наблюдение на дому за пациентом с бессимптомным течением COVID-19 осуществляется как очно, так и с использованием видеосвязи и/или по телефону. Проводится опрос пациента, в ходе которого уточняется, принимает ли он назначенное лечение, имеются ли у него в нужном количестве назначенные лекарственные препараты. Кроме того, выясняется, нуждается ли такой домашний больной в услугах социального работника, имеет ли все необходимое для повседневной жизни. Социальные работники при необходимости доставляют находящемуся на амбулаторном лечении пациенту лекарства, продукты и товары первой необходимости.
Лабораторные исследования проводятся на дому выездной бригадой с соблюдением мер инфекционной безопасности. Пределы дома (квартиры) пациенты для обследования не покидают. Если пациент не отвечает на телефонный звонок, не выходит на видеосвязь, к нему домой выезжает бригада медиков для выяснения этих обстоятельств. При нарушении пациентом карантина медицинские работники сообщают об этом по телефону 112.
Что в это время происходит с членами семей больных? Они как-то изолируются или живут с ними и болеют с ними? Зачем направляют людей в обсерватор?
Медицинские работники принимают меры по изоляции в условиях обсерватора (при отсутствии иных условий раздельного проживания) всех контактных, проживающих с оставленным на дому больным, за исключением лиц по уходу за больным ребенком в возрасте до 18 лет или больным взрослым, требующим ухода по соматическому заболеванию (например, с последствиями инсульта). Если нет возможности обеспечить условия для самоизоляции, медицинский работник организует госпитализацию пациента с положительным результатом теста на COVID-19, если он проживает с лицами, относящимися к группам риска - пожилыми людьми, лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин - при невозможности их отселения.
Ответы на вопросы подготовлены начальником отдела организации медицинской помощи взрослому населению облздрава Светланой Коротеевой.
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Светлана