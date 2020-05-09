Общество

39 минут назад

Завод электродвигателей из «Долины машиностроения» признан банкротом

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#банкротство #завод #машиностроение
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Завод электродвигателей из «Долины машиностроения» признан банкротом

Компания, в которую инвестировали свыше 1,3 млрд рублей, не смогла заплатить партнеру пару миллионов рублей.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом «Генборг» - завод электродвигателей, расположенный в Усманском районе в региональном кластере «Долина машиностроения». Предприятие было открыто более трех лет назад. Инвестиции в предприятие по производству широкого спектра асинхронных электродвигателей европейского типа составили свыше 1,3 млрд рублей.

С требованием о банкротстве «Генборга» обратилось ООО «Строй-Опт» из Липецка. Причиной для иска, поданного прошлой осенью, стал долг завода в 1,8 млн рублей. Эта сумма после судебной тяжбы, разрешенной еще год назад, выросла до 2,3 млн рублей. «Генборг» не спешил исполнять решение суда, и партнеры подали иск о банкротстве. Расчеты по долгам осложняются тем, что в конце 2019 года руководство «Генборга» приняло решение о ликвидации компании. Расплачиваться с кредиторами «Генборгу» будет сложно. На компанию зарегистрированы недвижимость и земельный участок кадастровой стоимостью чуть более 15,2 млн рублей, да и они находятся в залоге у банка. А объем требований кредиторов уже превышает 1 млрд рублей.

По решению Арбитражного суда Липецкой области в «Генборге» на полгода открыто конкурсное производство. За этот период арбитражный управляющий должен разыскать имущество предприятия и продать его с молотка, а также оспорить сомнительные сделки. Отчет по конкурсному производству ждут к концу октября 2020 года.

Напомним, «Генборг» объявил о приостановлении своей работы на неделю в апреле 2019 года, но так и не возобновил производство. Причиной для простоя руководство «Генборга» назвало тяжелую финансовую ситуацию. Кроме того, предприятие давно «на галочке» у Трудовой инспекции Липецкой области и правоохранительных органов: завод должен рабочим свыше 20 млн рублей. Имущество завода уже под арестом. Потерпевшими, по последним данным, признаны 197 заводчан.
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#банкротство #завод #машиностроение
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Комментарии (2)

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indezit

20 минут назад
#всё_через_жопу
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Путин

35 минут назад
хоронит последние заводы .....
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Макс

35 минут назад
Наследие Королева блин, такое же как и оконные системы Козина
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