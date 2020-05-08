Происшествия

11 минут назад

За неделю в квартирах липчан сгорели холодильник и пылесос

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#пожар
За неделю в квартирах липчан сгорели холодильник и пылесос

7 мая пожарные и спасатели по вызову жильцов многоквартирного дома выезжали  на улицу Меркулова, где из окон квартиры повалил дым.

Оставшиеся дома одни дети 12 и 6 лет решили навести порядок, но по несчастью пылесос оказался неисправным и загорелся. 

- Пожар был оперативно ликвидирован, урон имуществу нанесен незначительный. Однако надышавшихся продуктами горения мальчиков пришлось госпитализировать в детскую областную больницу, - рассказали в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС. 

Меньше недели назад пожарные и спасательные службы на первом этаже жилого дома по улице Терешковой тушили холодильник. Причиной пожара, видимо, стала оставленная на его крышке горящая свеча. В результате повреждёнными оказались вещи и отделка квартиры на площади 12 кв. метров.   

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#пожар

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