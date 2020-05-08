Общество

38 минут назад

В Хлевном высадили «Парк памяти» земляков-героев

3 174
#День Победы #сад #клумба
1

А села района украсили клумбами цветов триколора и Георгиевской ленты.

В канун юбилея Победы в селах Хлевенского района начали появляться парки, сады и аллеи, посвящённые землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Так, в Хлевном высадили «Парк памяти» земляков-героев. Небольшие аллеи раскинулись во многих сельских поселениях, а также в посёлке Южный и перед стадионом «Центральный», сообщает глава Хлевенского района Михаил Лисов в своем Instagram.




- В Хлевенском районе сложилась добрая традиция - накануне праздника Победы создавать оригинальные цветочные композиции и клумбы как символ благодарности потомков, сердечной теплоты людей, не забывающих подвигов своих отцов, дедов, матерей, - пишет Михаил Лисов.


В этом году Хлевенский район украсят более десяти тысяч ярких цветов: петуний, сальвий, цинерарий, бархатцев,гипоэстесов и бегоний. В честь празднования памятной даты на клумбах будут преобладать оттенки триколора и Георгиевской ленты.
3 174
#День Победы #сад #клумба
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Перри Мейсон

15 минут назад
"Клещи" ещё не писали "Лучше бы маски бы раздали", "Почему побежденные живут лучше победителей" ?
ответить

гость

18 минут назад
А надо было страшной машиной от "клещей" пройтись, для полной самоизоляции. А так получается - не "в ногу" с губернатором и его командой.
ответить

Отличная новость

18 минут назад
Высаживание деревьев это всегда здорово! Теперь пару лет просекайте их, чтобы принялись!
ответить

Еще в рубрике

«Малышеву посмотрите! Вирус - это все туфта!»
#коронавирус #садоводческие маршруты
13
«Малышеву посмотрите! Вирус - это все туфта!»

26 минут назад

Общество
Индекс самоизоляции в Липецке упал до 2 баллов
#индекс #самоизоляция
11
Индекс самоизоляции в Липецке упал до 2 баллов

42 минуты назад

Общество
«Развивается все стремительно, быстро падает насыщение крови кислородом»
#коронавирус
131
«Развивается все стремительно, быстро падает насыщение крови кислородом»

вчера, 20:13

Общество
Лавочниц в 19-м микрорайоне проверили чиновники и полиция
136
Лавочниц в 19-м микрорайоне проверили чиновники и полиция

вчера, 18:36

Общество
На части проспекте Победы, улицах Механизаторов и Папина 12 мая отключат воду
#водоснабжение
12
На части проспекте Победы, улицах Механизаторов и Папина 12 мая отключат воду

вчера, 17:15

Общество
Директору липецкой школы посоветовали не гнать на праймериз «Единой России» педагогов и родителей
#выборы
179
Директору липецкой школы посоветовали не гнать на праймериз «Единой России» педагогов и родителей

вчера, 17:02

Общество