А села района украсили клумбами цветов триколора и Георгиевской ленты.

В канун юбилея Победы в селах Хлевенского района начали появляться парки, сады и аллеи, посвящённые землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Так, в Хлевном высадили «Парк памяти» земляков-героев. Небольшие аллеи раскинулись во многих сельских поселениях, а также в посёлке Южный и перед стадионом «Центральный», сообщает глава Хлевенского района Михаил Лисов в своем Instagram.- В Хлевенском районе сложилась добрая традиция - накануне праздника Победы создавать оригинальные цветочные композиции и клумбы как символ благодарности потомков, сердечной теплоты людей, не забывающих подвигов своих отцов, дедов, матерей, - пишет Михаил Лисов.В этом году Хлевенский район украсят более десяти тысяч ярких цветов: петуний, сальвий, цинерарий, бархатцев,гипоэстесов и бегоний. В честь празднования памятной даты на клумбах будут преобладать оттенки триколора и Георгиевской ленты.