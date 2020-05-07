Происшествия

сегодня, 10:23

Пенсионерка украла у 71-летнего знакомого банковскую карту и взамен подложила свою

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#кража #мошенничество
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Пенсионерка украла у 71-летнего знакомого банковскую карту и взамен подложила свою

Позже она сняла со счета мужчины 12 000 рублей.

6 мая в полицию с заявлением о краже с банковского счета 12000 рублей обратился 71-летний пенсионер. По подозрению в совершении преступления задержана его 60-летняя знакомая.

- Женщина подсмотрела где пенсионер хранит банковскую карту с пин-кодом, и выкрала ее, а, чтобы он сразу не заподозрил пропажу, подложила свою банковскую карту. Затем она под предлогом отлучилась из квартиры и в ближайшем банкомате сняла со счета мужчины все деньги - 12000 рублей. Вернулась в квартиру, поменяла банковские карты, а затем распрощалась с хозяином и ушла. Потерпевший обнаружил кражу, когда прочитал оповещение мобильного банка о проведенной операции, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Все похищенные деньги женщина успела потратить.

В отношении липчанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». 
4 680
#кража #мошенничество
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Комментарии (4)

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Босота

5 минут назад
К успеху бабулька шла, не фортануло.
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А

6 минут назад
Старая овца. Как она дожила без мозгов до пенсии?
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пенсионер

15 минут назад
почти вышак грозит
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Старики

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разбойники.
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