Пенсионерка украла у 71-летнего знакомого банковскую карту и взамен подложила свою

Позже она сняла со счета мужчины 12 000 рублей.

6 мая в полицию с заявлением о краже с банковского счета 12000 рублей обратился 71-летний пенсионер. По подозрению в совершении преступления задержана его 60-летняя знакомая.



- Женщина подсмотрела где пенсионер хранит банковскую карту с пин-кодом, и выкрала ее, а, чтобы он сразу не заподозрил пропажу, подложила свою банковскую карту. Затем она под предлогом отлучилась из квартиры и в ближайшем банкомате сняла со счета мужчины все деньги - 12000 рублей. Вернулась в квартиру, поменяла банковские карты, а затем распрощалась с хозяином и ушла. Потерпевший обнаружил кражу, когда прочитал оповещение мобильного банка о проведенной операции, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.



Все похищенные деньги женщина успела потратить.



В отношении липчанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

