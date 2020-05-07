Происшествия
сегодня, 10:23
Пенсионерка украла у 71-летнего знакомого банковскую карту и взамен подложила свою
4 680
Позже она сняла со счета мужчины 12 000 рублей.
6 мая в полицию с заявлением о краже с банковского счета 12000 рублей обратился 71-летний пенсионер. По подозрению в совершении преступления задержана его 60-летняя знакомая.
- Женщина подсмотрела где пенсионер хранит банковскую карту с пин-кодом, и выкрала ее, а, чтобы он сразу не заподозрил пропажу, подложила свою банковскую карту. Затем она под предлогом отлучилась из квартиры и в ближайшем банкомате сняла со счета мужчины все деньги - 12000 рублей. Вернулась в квартиру, поменяла банковские карты, а затем распрощалась с хозяином и ушла. Потерпевший обнаружил кражу, когда прочитал оповещение мобильного банка о проведенной операции, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.
Все похищенные деньги женщина успела потратить.
В отношении липчанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».
- Женщина подсмотрела где пенсионер хранит банковскую карту с пин-кодом, и выкрала ее, а, чтобы он сразу не заподозрил пропажу, подложила свою банковскую карту. Затем она под предлогом отлучилась из квартиры и в ближайшем банкомате сняла со счета мужчины все деньги - 12000 рублей. Вернулась в квартиру, поменяла банковские карты, а затем распрощалась с хозяином и ушла. Потерпевший обнаружил кражу, когда прочитал оповещение мобильного банка о проведенной операции, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.
Все похищенные деньги женщина успела потратить.
В отношении липчанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».
4 680
Босота
А
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