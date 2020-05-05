Война с вирусом: британцы боятся выходить из карантина, французов хотят массово пересадить на велосипеды

Российские регионы в этом году освободили от погашения бюджетных кредитов. Правительство Испании уже готовится к судебным искам – одни общественники обвиняют власти в том, что карантин ввели слишком поздно, только 14 марта, другие – что карантин ввели для всех поголовно, остановив практически все предприятия. Промышленность в Японии упала до самого низкого за семь лет уровня. Британцы боятся выходить из карантина – больше половины считают, что рано возвращать детей в школы и открывать рестораны. Французов хотят массово пересадить на велосипеды. Коронавирус ударил по швейцарским часовщикам.





Погибли от коронавирусной инфекции 252 564 человека, полностью вылечились – 1 202 870 человек.



В США выявлены уже 1 212 955 зараженных. В Испании 248 301 выявленных зараженных. В Италии – 211 948 случаев. Отметку в сто девяносто тысяч случаев заражения пересекла Великобритания, больше ста шестидесяти тысяч зараженных во Франции, Германии. Больше 155 тысяч случаев в России, в Турции больше ста двадцати тысяч зараженных, отметку в сто тысяч перешагнула Бразилия, к сотне тысяч зараженных приближается Иран.



В России за последние сутки зафиксировано 10 102 заболевших в 83 регионах. Всего на территории страны 155 370 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 19 865 человек. 1451 - скончались.



В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 47 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 610 случая заражения коронавирусной инфекцией, 112 человек выздоровели, 2 умерли. По количеству выявленных зараженных Липецкая область на 43 месте в России, среди регионов Черноземья она остается предпоследней после Курской, Тамбовской и Воронежской областей.



Канадский экспресс-тест на COVID-19 отозвали, чтобы перепроверить его точность



Компания из Оттавы добровольно отозвала портативный экспресс-тест на COVID-19 после того, как Минздрав Канады выразил опасения по поводу «клинической эффективности запатентованного мазка». Компания-разработчик собирается провести дополнительные исследования, чтобы представить адекватные доказательства клинической эффективности теста, сообщает портал vancouverok.com. Изначально правительство одобрило эту новую технологию 13 апреля – компания приспособила свои уже действующие портативные наборы для анализа ДНК к аналогичному ручному устройству в форме куба, которое могло бы быстро проводить тесты на новый коронавирус вне лабораторий в таких местах, как аэропорты, пограничные переходы и отдаленные населенные пункты. Тесты включали в себя два мазка изо рта, вставленных в куб размером с кофейную чашку, который загорается, если обнаружатся микробы.



Регионы России освободили от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году



Правительство РФ полностью освободило регионы от погашения бюджетных кредитов в 2020 году. Это сделано для поддержки регионов. В текущем году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021-2024 годах они будут выплачивать по пять процентов задолженности ежегодно, а в 2025 — 2029 — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения. Освободившиеся в 2020 году средства субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавируса, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов. Всего регионы получат отсрочку по бюджетным кредитам на 71 миллиард рублей. недорогие бюджетные кредиты для замещения дорогих банковских займов правительство выдавало регионам уже больше пяти лет.



Промышленное производство Японии упало до самого низкого за семь лет уровня



Промышленное производство в Японии в марте упало до самого низкого уровня более чем за семь лет, сообщает издание The Mainichi. Это во многом стало следствием распространения нового коронавируса, которое нарушило работу заводов и способствовало сокращению внутреннего и внешнего спроса. Так, индекс производства на заводах и шахтах составил всего 95,8% от базового 2015 года. Это является самым низким показателем начиная с января 2013 года. Наибольший вклад в снижение индекса промышленного производства внесли автопроизводители – заводы автопрома временно закрыли как внутри страны, так и на зарубежных площадках США и Европы. Сократилось производство промышленных роботов и полупроводников. Зато выросло производство памперсов.



Коронавирус нанес удар по швейцарским часам



Коронавирус нанес сильный удар швейцарской часовой промышленности. Так, из-за пандемии почти все производственные линии были остановлены, а рабочим было сказано оставаться дома и ждать лучших дней, сообщает портал swissinfo.ch. «Из 50 000 человек, работающих в отрасли на основе постоянных трудовых соглашений, примерно 40 000 перешли на укороченный график. В истории швейцарской часовой промышленности такого не было еще никогда», — говорит Людовик Войля (Ludovic Voillat), пресс-секретарь и официальный представитель «Объединения Ассоциаций работодателей швейцарской часовой промышленности». Аналитики отмечают, что в целом торговый оборот часовщиков упадет на 20%, до уровня 1945 года. Экспорт может сократиться на 25%. Этот шторм с большой вероятностью переживут известные мировые бренды, а вот небольшие независимые бренды могут исчезнуть с рынка. Так, сегодня официально насчитывается примерно 350 часовых марок, имеющих право носить лейбл «Swiss Made». Из них могут не пережить нынешнего спада от 30 до 60 брендов, предполагают эксперты-экономисты. Швейцарский финансово-кредитный институт Bank Vontobel ожидает полного восстановления швейцарской часовой индустрии только в 2021 году.



Правительство Испании готовится к судебным искам



Судам Испании в ближайшее время придётся рассматривать иски против правительства. Причём, заявления самого разного содержания, вплоть до диаметрально противоположного, сообщает портал russpain.com. Так, одна группа исков от профсоюзов и общественных организаций обвиняет правительство столичного региона в халатности и том, что предупредительные меры не были приняты раньше – например, есть жалобы, что глава правительства Педро Санчес и министр здравоохранения Сальвадор Илья проигнорировали опасность эпидемии и не ввели карантин раньше 14 марта. Вторая категория исков к правительству содержит обвинения в том, что власти оказались не готовы к эпидемии и подвергли риску жизни и здоровье медицинского персонала государственного сектора здравоохранения из-за нехватки средств защиты, медикаментов, оборудования. Третья группа исков обвиняет правительство в том, что подход к карантину не был дифференцированным, закрытие промышленных и торговых предприятий привело к массовому обеднению и предприятий, и его работников. Все эти жалобы ждут своего часа - сейчас распоряжение о приостановке деятельности судов не позволяет вызывать участников процесса в храмы правосудия.



Британцы опасаются выходить из карантина



Большинство британцев пока еще высказываются против того, чтобы снимали запреты из-за коронавируса. Опрос социологов из Opinion показал, что лишь 17% граждан высказались за возобновление работы школ. 67% британцев пока остаются против открытия учебных заведений, сообщает газета Guardian. Только 11% людей считают, что настало время для открытия ресторанов, а 78% — против. Лишь 9% считают, что нужно рассмотреть возможность открытия пабов, и 81% не согласны с этим; 7% говорят, что было бы правильно разрешить спортивные мероприятия и концерты, 84% — за продление ограничений. Британский психолог, профессор Королевского колледжа Лондона Дам Тил Уайкс считает, что такая реакция на выход из карантина показывает высокий уровень тревожности.



Французов хотят массово пересадить на велосипеды



В крупных городах уже делают разметки для сотен километров велодорожек, кроме того, по 50 евро граждане получат как компенсацию на ремонт велосипеда. Пересаживая французов на велосипеды, власти хотят уменьшить последствия эпидемии коронавируса, сообщает портал rfi.fr. Всего на «велосипедный план» власти планируют выделить 20 миллионов евро - оплату ремонта уже имеющихся велосипедов, создание временных велосипедных стоянок и обучение тех, кто не умеет кататься на двухколесном транспорте. Выбор в пользу велосипедов позволит разгрузить общественный транспорт, отказ от личных автомобилей сделает чище воздух, и люди с хроническими легочными заболеваниями будут чувствовать себя лучше. К тому же после двухмесячного карантина большинству людей будет полезно заняться легким велосипедным спортом, считает президент Французской федерации велосипедистов-непрофессионалов (FUB) Оливье Шнейдер.



7-летний «вело-план» французское правительство приняло еще в 2018 году, но за два года граждане отнеслись к идее пересесть на велосипеды без большого энтузиазма.



Винные магазины в Дели закрылись от покупателей



В Дели возобновившие работу магазины алкоголя пришлось закрыть из-за огромного наплыва покупателей, сообщает местная газета The Statesman. Так, карантин в Дели смягчили 4 мая, и разрешили открыться 150 алкомаркетам. Однако рано утром, еще до того, как ликероводочные магазины открыли свои двери, местные жители выстроились в километровые очереди, нарушив разрешенную в стране социальную дистанцию. В итоге винные магазины пришлось закрывать спустя всего несколько часов после возобновления работы. После инцидента с магазинами спиртных напитков власти принялись разрабатывать меры, которые позволят в будущем избежать подобных ситуаций и при этом постепенно снять ограничения.



В Праге на дом стали доставлять ингредиенты для бургеров



Один из пражских ресторанов предлагает заказать доставку не только готовой еды, но и ингредиентов для того, чтобы приготовить бургер самостоятельно, пишет портал aroudprague.cz. Булочки, котлеты, соусы, огурчики и лук – все это аккуратно упаковано в коробку. Ингредиенты в специальных боксах можно хранить в холодильнике несколько дней, зато разогреть их можно за пару минут, не ожидая доставки от получаса и дольше, считают организаторы. В меню представлены пять разных типов бургеров, включая вегетарианский, картошка фри и фирменные соусы. Вскоре появятся стейки. Для тех, кто ни разу не готовил, организаторы составили подробную пошаговую инструкцию, как превратить ингредиенты в бургер.



Римские чайки вернулись к охоте на крыс



Чайки в Риме возвращаются к своему естественному статусу хищников, охотятся на крыс, голубей и других мелких птиц из-за того, что люди, сидящие на карантине, перестали их подкармливать. Как сообщает портал gazetaslovo.com, сейчас популяция чаек в городе выросла до десятков тысяч. Прежде они вырывали еду прямо из рук туристов, особенно часто набрасывались на мороженое. За два месяца карантина чайки перестали получать еду у кафе и ресторанов. Им пришлось вспомнить, что по натуре они хищники – теперь они охотятся на голубей, ласточек и даже крыс, также ловят рыбу в Тибре.



Фото



По данным Роспотребнадзора, на утро 5 мая в мире зафиксированы 3 642 191 подтвержденный случай заражения коронавирусом, за сутки зараженных стало больше на 79 377 человек.Погибли от коронавирусной инфекции 252 564 человека, полностью вылечились – 1 202 870 человек.В США выявлены уже 1 212 955 зараженных. В Испании 248 301 выявленных зараженных. В Италии – 211 948 случаев. Отметку в сто девяносто тысяч случаев заражения пересекла Великобритания, больше ста шестидесяти тысяч зараженных во Франции, Германии. Больше 155 тысяч случаев в России, в Турции больше ста двадцати тысяч зараженных, отметку в сто тысяч перешагнула Бразилия, к сотне тысяч зараженных приближается Иран.В России за последние сутки зафиксировано 10 102 заболевших в 83 регионах. Всего на территории страны 155 370 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 19 865 человек. 1451 - скончались.В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 47 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 610 случая заражения коронавирусной инфекцией, 112 человек выздоровели, 2 умерли. По количеству выявленных зараженных Липецкая область на 43 месте в России, среди регионов Черноземья она остается предпоследней после Курской, Тамбовской и Воронежской областей.Компания из Оттавы добровольно отозвала портативный экспресс-тест на COVID-19 после того, как Минздрав Канады выразил опасения по поводу «клинической эффективности запатентованного мазка». Компания-разработчик собирается провести дополнительные исследования, чтобы представить адекватные доказательства клинической эффективности теста, сообщает портал vancouverok.com. Изначально правительство одобрило эту новую технологию 13 апреля – компания приспособила свои уже действующие портативные наборы для анализа ДНК к аналогичному ручному устройству в форме куба, которое могло бы быстро проводить тесты на новый коронавирус вне лабораторий в таких местах, как аэропорты, пограничные переходы и отдаленные населенные пункты. Тесты включали в себя два мазка изо рта, вставленных в куб размером с кофейную чашку, который загорается, если обнаружатся микробы.Правительство РФ полностью освободило регионы от погашения бюджетных кредитов в 2020 году. Это сделано для поддержки регионов. В текущем году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021-2024 годах они будут выплачивать по пять процентов задолженности ежегодно, а в 2025 — 2029 — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения. Освободившиеся в 2020 году средства субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавируса, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов. Всего регионы получат отсрочку по бюджетным кредитам на 71 миллиард рублей. недорогие бюджетные кредиты для замещения дорогих банковских займов правительство выдавало регионам уже больше пяти лет.Промышленное производство в Японии в марте упало до самого низкого уровня более чем за семь лет, сообщает издание The Mainichi. Это во многом стало следствием распространения нового коронавируса, которое нарушило работу заводов и способствовало сокращению внутреннего и внешнего спроса. Так, индекс производства на заводах и шахтах составил всего 95,8% от базового 2015 года. Это является самым низким показателем начиная с января 2013 года. Наибольший вклад в снижение индекса промышленного производства внесли автопроизводители – заводы автопрома временно закрыли как внутри страны, так и на зарубежных площадках США и Европы. Сократилось производство промышленных роботов и полупроводников. Зато выросло производство памперсов.Коронавирус нанес сильный удар швейцарской часовой промышленности. Так, из-за пандемии почти все производственные линии были остановлены, а рабочим было сказано оставаться дома и ждать лучших дней, сообщает портал swissinfo.ch. «Из 50 000 человек, работающих в отрасли на основе постоянных трудовых соглашений, примерно 40 000 перешли на укороченный график. В истории швейцарской часовой промышленности такого не было еще никогда», — говорит Людовик Войля (Ludovic Voillat), пресс-секретарь и официальный представитель «Объединения Ассоциаций работодателей швейцарской часовой промышленности». Аналитики отмечают, что в целом торговый оборот часовщиков упадет на 20%, до уровня 1945 года. Экспорт может сократиться на 25%. Этот шторм с большой вероятностью переживут известные мировые бренды, а вот небольшие независимые бренды могут исчезнуть с рынка. Так, сегодня официально насчитывается примерно 350 часовых марок, имеющих право носить лейбл «Swiss Made». Из них могут не пережить нынешнего спада от 30 до 60 брендов, предполагают эксперты-экономисты. Швейцарский финансово-кредитный институт Bank Vontobel ожидает полного восстановления швейцарской часовой индустрии только в 2021 году.Судам Испании в ближайшее время придётся рассматривать иски против правительства. Причём, заявления самого разного содержания, вплоть до диаметрально противоположного, сообщает портал russpain.com. Так, одна группа исков от профсоюзов и общественных организаций обвиняет правительство столичного региона в халатности и том, что предупредительные меры не были приняты раньше – например, есть жалобы, что глава правительства Педро Санчес и министр здравоохранения Сальвадор Илья проигнорировали опасность эпидемии и не ввели карантин раньше 14 марта. Вторая категория исков к правительству содержит обвинения в том, что власти оказались не готовы к эпидемии и подвергли риску жизни и здоровье медицинского персонала государственного сектора здравоохранения из-за нехватки средств защиты, медикаментов, оборудования. Третья группа исков обвиняет правительство в том, что подход к карантину не был дифференцированным, закрытие промышленных и торговых предприятий привело к массовому обеднению и предприятий, и его работников. Все эти жалобы ждут своего часа - сейчас распоряжение о приостановке деятельности судов не позволяет вызывать участников процесса в храмы правосудия.Большинство британцев пока еще высказываются против того, чтобы снимали запреты из-за коронавируса. Опрос социологов из Opinion показал, что лишь 17% граждан высказались за возобновление работы школ. 67% британцев пока остаются против открытия учебных заведений, сообщает газета Guardian. Только 11% людей считают, что настало время для открытия ресторанов, а 78% — против. Лишь 9% считают, что нужно рассмотреть возможность открытия пабов, и 81% не согласны с этим; 7% говорят, что было бы правильно разрешить спортивные мероприятия и концерты, 84% — за продление ограничений. Британский психолог, профессор Королевского колледжа Лондона Дам Тил Уайкс считает, что такая реакция на выход из карантина показывает высокий уровень тревожности.В крупных городах уже делают разметки для сотен километров велодорожек, кроме того, по 50 евро граждане получат как компенсацию на ремонт велосипеда. Пересаживая французов на велосипеды, власти хотят уменьшить последствия эпидемии коронавируса, сообщает портал rfi.fr. Всего на «велосипедный план» власти планируют выделить 20 миллионов евро - оплату ремонта уже имеющихся велосипедов, создание временных велосипедных стоянок и обучение тех, кто не умеет кататься на двухколесном транспорте. Выбор в пользу велосипедов позволит разгрузить общественный транспорт, отказ от личных автомобилей сделает чище воздух, и люди с хроническими легочными заболеваниями будут чувствовать себя лучше. К тому же после двухмесячного карантина большинству людей будет полезно заняться легким велосипедным спортом, считает президент Французской федерации велосипедистов-непрофессионалов (FUB) Оливье Шнейдер.7-летний «вело-план» французское правительство приняло еще в 2018 году, но за два года граждане отнеслись к идее пересесть на велосипеды без большого энтузиазма.В Дели возобновившие работу магазины алкоголя пришлось закрыть из-за огромного наплыва покупателей, сообщает местная газета The Statesman. Так, карантин в Дели смягчили 4 мая, и разрешили открыться 150 алкомаркетам. Однако рано утром, еще до того, как ликероводочные магазины открыли свои двери, местные жители выстроились в километровые очереди, нарушив разрешенную в стране социальную дистанцию. В итоге винные магазины пришлось закрывать спустя всего несколько часов после возобновления работы. После инцидента с магазинами спиртных напитков власти принялись разрабатывать меры, которые позволят в будущем избежать подобных ситуаций и при этом постепенно снять ограничения.Один из пражских ресторанов предлагает заказать доставку не только готовой еды, но и ингредиентов для того, чтобы приготовить бургер самостоятельно, пишет портал aroudprague.cz. Булочки, котлеты, соусы, огурчики и лук – все это аккуратно упаковано в коробку. Ингредиенты в специальных боксах можно хранить в холодильнике несколько дней, зато разогреть их можно за пару минут, не ожидая доставки от получаса и дольше, считают организаторы. В меню представлены пять разных типов бургеров, включая вегетарианский, картошка фри и фирменные соусы. Вскоре появятся стейки. Для тех, кто ни разу не готовил, организаторы составили подробную пошаговую инструкцию, как превратить ингредиенты в бургер.Чайки в Риме возвращаются к своему естественному статусу хищников, охотятся на крыс, голубей и других мелких птиц из-за того, что люди, сидящие на карантине, перестали их подкармливать. Как сообщает портал gazetaslovo.com, сейчас популяция чаек в городе выросла до десятков тысяч. Прежде они вырывали еду прямо из рук туристов, особенно часто набрасывались на мороженое. За два месяца карантина чайки перестали получать еду у кафе и ресторанов. Им пришлось вспомнить, что по натуре они хищники – теперь они охотятся на голубей, ласточек и даже крыс, также ловят рыбу в Тибре.Фото euromag.ru