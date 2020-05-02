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сегодня, 10:04

Прокуратура направила в суд дело об убийстве из-за самогона

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#убийство #труп
Прокуратура направила в суд дело об убийстве из-за самогона

Обвиняемый зарезал подругу, которая хотела забрать с собой бутылку.

Прокурор Ельца утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

По версии следствия, ранее судимый 43-летний житель города, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в ходе ссоры, нанес кухонным ножом смертельное ранение в область шеи своей знакомой.

Как пояснил обвиняемый, в течении дня он выпил около литра самогона. В это время к нему пришла знакомая, которую он заподозрил в намерении забрать у него спиртное. В порыве злости он несколько раз ударил ее ножом. Осознав, что потерпевшая скончалась, обвиняемый перетащил ее труп в квартиру своего знакомого.

Санкция части 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.
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#убийство #труп

Комментарии (5)

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житель

57 минут назад
Обычный случай у свинорылых.
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Мишка

58 минут назад
60+ причем тут власть? Дело в синьке , один нажрался другой догнался. Романтика.
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Сэм-это

сегодня, 10:33
Святое,не трожь,а то убьет...
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Сектор газа

сегодня, 10:22
Мы с подругой пили самогон....
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60+

сегодня, 10:15
В Москве стали резать за покет с продуктами ! Голод не тетка , вот помощ власти на лицо .
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