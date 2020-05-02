Происшествия
сегодня, 10:04
Прокуратура направила в суд дело об убийстве из-за самогона
Обвиняемый зарезал подругу, которая хотела забрать с собой бутылку.
Прокурор Ельца утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
По версии следствия, ранее судимый 43-летний житель города, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в ходе ссоры, нанес кухонным ножом смертельное ранение в область шеи своей знакомой.
Как пояснил обвиняемый, в течении дня он выпил около литра самогона. В это время к нему пришла знакомая, которую он заподозрил в намерении забрать у него спиртное. В порыве злости он несколько раз ударил ее ножом. Осознав, что потерпевшая скончалась, обвиняемый перетащил ее труп в квартиру своего знакомого.
Санкция части 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.
По версии следствия, ранее судимый 43-летний житель города, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в ходе ссоры, нанес кухонным ножом смертельное ранение в область шеи своей знакомой.
Как пояснил обвиняемый, в течении дня он выпил около литра самогона. В это время к нему пришла знакомая, которую он заподозрил в намерении забрать у него спиртное. В порыве злости он несколько раз ударил ее ножом. Осознав, что потерпевшая скончалась, обвиняемый перетащил ее труп в квартиру своего знакомого.
Санкция части 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.
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