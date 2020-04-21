Житель Ельца зарезал знакомую за то, что она хотела уйти с его бутылкой спиртного

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 32-летней женщины.



По данным следствия, в ночь на 2 февраля 2020 года в квартире многоэтажного дома по улице Рязано-Уральской в Ельце пьяный обвиняемый во время ссоры с 32-летней знакомой, пожелавшей покинуть квартиру, взял нож и нанес ей несколько ударов в шею. От полученных ранений женщина скончалась. Чтобы скрыть следы преступления обвиняемый перетащил тело убитой в соседнюю квартиру, где и оставил его, пока хозяин квартиры спал. Вернувшись в своё жилище, он замыл пятна крови, надеясь избежать уголовной ответственност.



- Следствие сумело добыть неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к убийству ельчанки. При предъявлении доказательств мужчина не стал отрицать вину и признался в содеянном. Показания он подтвердил при их проверке на месте происшествия, пояснив, что взялся за нож, чтобы остановить гостью, пожелавшую уйти с его бутылкой алкоголя,- сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области..



Дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.



Санкция статьи ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.



