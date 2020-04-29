Общество

вчера, 18:44

В Липецке идёт подготовка к перекрытию улицы Баумана

5 2530
#реконструкция улицы Баумана
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В Липецке идёт подготовка к перекрытию улицы Баумана

На объездных дорогах ведется ямочный ремонт, оборудуются остановки.

Как сообщает администрация Липецка, перед началом реконструкции улицы Баумана выполнен ямочный ремонт наобъездных дорогах: улицах Пожарского, Кочеткова, Белорусской, Литейной, Ушинского, переулках Курчатова, Тёплый, И. Франко. Дорожные работы ведутся на съезде с тамбовской трассы в районе цемзавода.Также асфальтобетонной крошкой планируют отсыпать проезды в районе ПМК. 
 
На объездных участках решено оборудовать дополнительные места остановок для общественного транспорта. Одна из них появится на улице Пожарского в районе её пересечения с Бородинской, ещё три – на улице Бабушкина. 
 
- Наша цель – максимально минимизировать неудобства, связанные с перекрытием магистрали, - отметил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов. – Для этого мы ремонтируем дороги, оборудуем дополнительные площадки для посадки/ высадки пассажиров общественного транспорта. Также сейчас мы рассматриваем возможность создания парковки для жителей улицы Баумана.
 
Улицу Баумана перекроют в ночь с 30 апреля на 1 мая. Объехать реконструируемый участок можно будет по улицам Пожарского, Франко, Ушинского и окружной трассе. Подробнее о схемах объезда и изменениях в организации движения можно узнать  здесь. Посмотреть информацию о работе общественного транспорта –  здесь.
 
Реконструкция улицы Баумана пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



5 2530
#реконструкция улицы Баумана
3

Комментарии (5)

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сегодня, 02:24
Сталин, жопу тебе расширят, а дачу спалят на хер!
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Сталин

вчера, 21:20
Пошире бы дорогу сделали- полос так по 3 в каждую сторону ! Одобряю и поезжу пока по окружной за город на дачу
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Коллеги

вчера, 20:55
Была нормальная дорога, а будет ли лучше?
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Osiris

вчера, 20:11
А маршрутки тоже так будут ходить или только общественный транспорт раз в час?
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Дэбилы из мэрии

вчера, 19:46
Дэбилы из мэрии, объясните, как при этой дурацкой организации движения попасть со стороны Чаплыгина в сторону Тамбова. Понятно, что очень хочется распилить бюджет национального проекта. Но ведь нужно найти светлые мозги. А их у вас нет.
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