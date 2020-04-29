Общество
вчера, 18:44
В Липецке идёт подготовка к перекрытию улицы Баумана
5 2530
На объездных дорогах ведется ямочный ремонт, оборудуются остановки.
Как сообщает администрация Липецка, перед началом реконструкции улицы Баумана выполнен ямочный ремонт наобъездных дорогах: улицах Пожарского, Кочеткова, Белорусской, Литейной, Ушинского, переулках Курчатова, Тёплый, И. Франко. Дорожные работы ведутся на съезде с тамбовской трассы в районе цемзавода.Также асфальтобетонной крошкой планируют отсыпать проезды в районе ПМК.
На объездных участках решено оборудовать дополнительные места остановок для общественного транспорта. Одна из них появится на улице Пожарского в районе её пересечения с Бородинской, ещё три – на улице Бабушкина.
- Наша цель – максимально минимизировать неудобства, связанные с перекрытием магистрали, - отметил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов. – Для этого мы ремонтируем дороги, оборудуем дополнительные площадки для посадки/ высадки пассажиров общественного транспорта. Также сейчас мы рассматриваем возможность создания парковки для жителей улицы Баумана.
Улицу Баумана перекроют в ночь с 30 апреля на 1 мая. Объехать реконструируемый участок можно будет по улицам Пожарского, Франко, Ушинского и окружной трассе. Подробнее о схемах объезда и изменениях в организации движения можно узнать здесь. Посмотреть информацию о работе общественного транспорта – здесь.
Реконструкция улицы Баумана пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На объездных участках решено оборудовать дополнительные места остановок для общественного транспорта. Одна из них появится на улице Пожарского в районе её пересечения с Бородинской, ещё три – на улице Бабушкина.
- Наша цель – максимально минимизировать неудобства, связанные с перекрытием магистрали, - отметил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов. – Для этого мы ремонтируем дороги, оборудуем дополнительные площадки для посадки/ высадки пассажиров общественного транспорта. Также сейчас мы рассматриваем возможность создания парковки для жителей улицы Баумана.
Улицу Баумана перекроют в ночь с 30 апреля на 1 мая. Объехать реконструируемый участок можно будет по улицам Пожарского, Франко, Ушинского и окружной трассе. Подробнее о схемах объезда и изменениях в организации движения можно узнать здесь. Посмотреть информацию о работе общественного транспорта – здесь.
Реконструкция улицы Баумана пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5 2530
Скорее
Сталин
Коллеги
Osiris
Дэбилы из мэрии