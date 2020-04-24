Общество
17 минут назад
Перекрытие улицы Баумана: схемы объезда, введение ограничений движения и дополнительные остановки
1 мая начнется реконструкция одного из главных въезда в город - улицы Баумана. В ночь на 1 мая улицу Баумана перекроют от площади Заводской до трассы «Орёл-Тамбов», также закроют все подъезды к ней. Департамент дорожного хозяйства и благоустройства разработал порядок организации движения на прилегающих к ремонтируемому участку улицах.
Объехать зону проведения работ можно будет по улицам Пожарского, Франко, Ушинского и трассе Р-119 «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов». На время работ по улице Пожарского (от Баумана до Бородинской) введут одностороннее движение. Чтобы исключить сквозной проезд через жилую зону по улицам Бабушкина, Курчатова и Бородинская, решено перекрыть движение в районе дома № 72 по Курчатова и пешеходному мосту в районе дома № 51 по Бородинской.
Изменятся и схемы движения общественного транспорта. Появятся пять временных остановочных площадок. Четыре из них оборудуют на улице Бабушкина – здесь, чтобы обеспечить транспортное обслуживание населения частного сектора, организуют работу дополнительного автобусного маршрута. Ещё одна остановка появится на улице Пожарского, по которой пройдёт маршрут части автобусов, конечная которых «Чаплыгинское шоссе».
Вопросы по организации работ и ситуации на дорогах можно адресовать специалистам по телефону 239-336, электронной почте dtdb-pto@mail.ru или в инстаграм @bkad_lipetsk. Вопросы о движении общественного транспорта принимаются по телефону 239-135 и в инстаграм @deptrans48.
Объехать зону проведения работ можно будет по улицам Пожарского, Франко, Ушинского и трассе Р-119 «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов». На время работ по улице Пожарского (от Баумана до Бородинской) введут одностороннее движение. Чтобы исключить сквозной проезд через жилую зону по улицам Бабушкина, Курчатова и Бородинская, решено перекрыть движение в районе дома № 72 по Курчатова и пешеходному мосту в районе дома № 51 по Бородинской.
Изменятся и схемы движения общественного транспорта. Появятся пять временных остановочных площадок. Четыре из них оборудуют на улице Бабушкина – здесь, чтобы обеспечить транспортное обслуживание населения частного сектора, организуют работу дополнительного автобусного маршрута. Ещё одна остановка появится на улице Пожарского, по которой пройдёт маршрут части автобусов, конечная которых «Чаплыгинское шоссе».
Вопросы по организации работ и ситуации на дорогах можно адресовать специалистам по телефону 239-336, электронной почте dtdb-pto@mail.ru или в инстаграм @bkad_lipetsk. Вопросы о движении общественного транспорта принимаются по телефону 239-135 и в инстаграм @deptrans48.