Общество

17 минут назад

Перекрытие улицы Баумана: схемы объезда, введение ограничений движения и дополнительные остановки

224
#улица Баумана #реконструкция
Перекрытие улицы Баумана: схемы объезда, введение ограничений движения и дополнительные остановки
1 мая начнется реконструкция одного из главных въезда в город - улицы Баумана. В ночь на 1 мая улицу Баумана перекроют от площади Заводской до трассы «Орёл-Тамбов», также закроют все подъезды к ней. Департамент дорожного хозяйства и благоустройства разработал порядок организации движения на прилегающих к ремонтируемому участку улицах.

Объехать зону проведения работ можно будет по улицам Пожарского, Франко, Ушинского и трассе Р-119 «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов». На время работ по улице Пожарского (от Баумана до Бородинской) введут одностороннее движение. Чтобы исключить сквозной проезд через жилую зону по улицам Бабушкина, Курчатова и Бородинская, решено перекрыть движение в районе дома № 72 по Курчатова и пешеходному мосту в районе дома № 51 по Бородинской.

10.00.27 (1).jpeg

10.00.27_2.jpeg

Изменятся и схемы движения общественного транспорта. Появятся пять временных остановочных площадок. Четыре из них оборудуют на улице Бабушкина – здесь, чтобы обеспечить транспортное обслуживание населения частного сектора, организуют работу дополнительного автобусного маршрута. Ещё одна остановка появится на улице Пожарского, по которой пройдёт маршрут части автобусов, конечная которых «Чаплыгинское шоссе».

Вопросы по организации работ и ситуации на дорогах можно адресовать специалистам по телефону 239-336, электронной почте dtdb-pto@mail.ru или в инстаграм @bkad_lipetsk. Вопросы о движении общественного транспорта принимаются по телефону 239-135 и в инстаграм @deptrans48.

224
#улица Баумана #реконструкция

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области готовы к работе камеры фотовидеофиксации на региональных трассах
#дорожные камеры
В Липецкой области готовы к работе камеры фотовидеофиксации на региональных трассах

6 минут назад

Общество
«У нас будут обручальные маски!»
#свадьба #самоизоляция
«У нас будут обручальные маски!»

сегодня, 12:13

Общество
На перекрестке Папина – Водопьянова – Меркулова сегодня начнется укладка асфальта
#дорожные работы
5
На перекрестке Папина – Водопьянова – Меркулова сегодня начнется укладка асфальта

сегодня, 10:06

Общество
Во всех подразделениях МЧС прозвучит сирена в честь погибших спасателей
#MЧС
2
Во всех подразделениях МЧС прозвучит сирена в честь погибших спасателей

сегодня, 09:58

Общество
Индекс самоизоляции идет вниз
#самоизоляция #индекс #сидимдома
36
Индекс самоизоляции идет вниз

сегодня, 09:53

Общество
«Коронавирус не выдумка, а суровая реальность»
#коронавирус
39
«Коронавирус не выдумка, а суровая реальность»

сегодня, 09:13

Общество