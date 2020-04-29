Водитель «Мазды» спровоцировал столкновение «Мерседеса» и «Лады Приоры»

Сегодня в Липецке на Воронежском шоссе столкнулись автомобили «Мерседес» и «Лада Приора». По словам очевидцев, в результате аварии есть пострадавшие.По предварительной версии, ДТП спровоцировал водитель автомобиля «Мазда» - он выехал с прилегающей дороги и начал совершать маневр через сплошную линию. Водитель «Мерседеса» попытался уйти от столкновения и выехал на встречу «Приоре».