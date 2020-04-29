Происшествия

вчера, 16:51

Водитель «Мазды» спровоцировал столкновение «Мерседеса» и «Лады Приоры»

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#авария #ДТП
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Водитель «Мазды» спровоцировал столкновение «Мерседеса» и «Лады Приоры»
Сегодня в Липецке на Воронежском шоссе столкнулись автомобили «Мерседес» и «Лада Приора». По словам очевидцев, в результате аварии есть пострадавшие.

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По предварительной версии, ДТП спровоцировал водитель автомобиля «Мазда» - он выехал с прилегающей дороги и начал совершать маневр через сплошную линию. Водитель «Мерседеса» попытался уйти от столкновения и выехал на встречу «Приоре».
10 4090
#авария #ДТП
3

Комментарии (10)

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слышу иномарка - подразумеваю дебил

сегодня, 01:48
Читая рубрику Происшествия этого сайта, я давно заметил, что всякие рукожопые, слабоумные, неадекватные, сумасшедшие, отмороженные, импотенты, микрочлены, содомиты, тупорылые, трижды судимые опущенцы со сселок и прочее гавно пытается компенсировать свою дефективность и неполноценность дебильными выкрутасами на их неуправляемом ИНОрыгалове, тем самым создавая проблемы нормальным адекватным людям на русских автомобилях!
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Сильвестр

вчера, 23:31
Валетов, Виталька из * ды деталька
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..,

вчера, 22:39
Мы инозадроченное быдло - корень ЗЛА!
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Дон Хуан

вчера, 20:36
Пипец приора фольга даже крыша в гармошку у мерина капот и тот целый
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Дон Хуан

вчера, 20:34
номер могли и не фоткать хрен он ее продаст теперь как не бита не крашена
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Валетов

вчера, 19:32
житель, какой Виталик? Поясни пожалуйста!
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Татар

вчера, 18:11
Главное все живы
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..

вчера, 17:58
Судя по машине и номерам , виноват водитель приоры.
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Антисоветчик

вчера, 17:30
Как там правило? "Умри, но на своей полосе". Мерс виноват, выезд на встречку. Выплаты по ОСАГО + ещё тысяч 100 по суду. Приора столько не стоит, но ремонт будет именно столько и стоить. Ах да, мерс придётся самому чинить.
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житель

вчера, 17:10
да уж, виталлик попал
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