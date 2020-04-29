Происшествия
вчера, 16:51
Водитель «Мазды» спровоцировал столкновение «Мерседеса» и «Лады Приоры»
Сегодня в Липецке на Воронежском шоссе столкнулись автомобили «Мерседес» и «Лада Приора». По словам очевидцев, в результате аварии есть пострадавшие.
По предварительной версии, ДТП спровоцировал водитель автомобиля «Мазда» - он выехал с прилегающей дороги и начал совершать маневр через сплошную линию. Водитель «Мерседеса» попытался уйти от столкновения и выехал на встречу «Приоре».
По предварительной версии, ДТП спровоцировал водитель автомобиля «Мазда» - он выехал с прилегающей дороги и начал совершать маневр через сплошную линию. Водитель «Мерседеса» попытался уйти от столкновения и выехал на встречу «Приоре».
слышу иномарка - подразумеваю дебил
Сильвестр
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