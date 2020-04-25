Общество

28 минут назад

В Липецкой области 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией

6 1507
#коронавирус
В Липецкой области 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией

С начала эпидемии в регионе COVID-19 заболели 284 человека.


В Липецкой области — 21 новый случай заражения коронавирусом. Заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает областной оперштаб по борьбе с распространением инфекции. 
 
Всего за время эпидемии в регионе выявлены 284 случая заражения коронавирусной инфекцией. 64 человека выздоровели, 2 человека умерли.
6 1507
#коронавирус

Комментарии (6)

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57 секунд назад
Напишите количество тяжелых больных! А сколько медицинских работников заболели за все это время и где они поймали эту заразу!
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71

9 минут назад
Гость, статистика настораживает, должен быть прирост ежедневный процентов 10, а его нет. Пора лысому рапортовать, что мы на плато забрались.
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1111

15 минут назад
Никого также не смущает, что россиянская статистика, появляется на несколько часов позже общемировой (всегда!). Хотя, по логике, должно быть наоборот!
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гость

17 минут назад
ну да мистика какая та прям
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Гостюшка

18 минут назад
Всем, считающим что "заражается мало, карантин пора снимать": - Давайте откроем ворота крепости, мне торговать надо - Но там кочевники - Они уже две недели почти никого не убивали - Это потому что стены - Почти никого не убивали, может не такие они злые? Давайте откроем ворота!
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Гость

19 минут назад
Какая интересная статистика. Каждый день 20- 24 зараженных, ну прям как в ГИБДД, 3-4 в нетрезвом состоянии в простой день в выходные чуть побольше.
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