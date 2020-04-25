Общество
28 минут назад
В Липецкой области 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией
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С начала эпидемии в регионе COVID-19 заболели 284 человека.
В Липецкой области — 21 новый случай заражения коронавирусом. Заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает областной оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Всего за время эпидемии в регионе выявлены 284 случая заражения коронавирусной инфекцией. 64 человека выздоровели, 2 человека умерли.
Всего за время эпидемии в регионе выявлены 284 случая заражения коронавирусной инфекцией. 64 человека выздоровели, 2 человека умерли.
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