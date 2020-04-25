В Липецкой области 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией

С начала эпидемии в регионе COVID-19 заболели 284 человека.







В Липецкой области — 21 новый случай заражения коронавирусом. Заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает областной оперштаб по борьбе с распространением инфекции.



Всего за время эпидемии в регионе выявлены 284 случая заражения коронавирусной инфекцией. 64 человека выздоровели, 2 человека умерли.

