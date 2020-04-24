Два человека пострадали в столкновении «Вольво» и «ВАЗа»

За прошедшие сутки на дорогах области пострадали четыре человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 апреля в деревне Казинка Елецкого района 20-летняя девушка не справилась с управлением «ВАЗ-2109», и машина перевернулась. Девушку госпитализировали с различными травмами.



В Усмани на улице Комсомольской столкнулись «Вольво» под управлением 36-летнего мужчины и «ВАЗ-2115» с 32-летним водителем за рулем. В аварии пострадали водитель и 23-летний пассажир «пятнадцатой». С травмами их доставили в больницу.



В селе Политово Данковского района столкнулись «ВАЗ-2107» под управлением 41-летнего мужчины и мотоцикл под управлением 14-летнего подростка. Мальчик получил травмы, его госпитализировали. Причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.



23 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2177 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 32.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1884 случая превышения скорости.



Так же зафиксированы 14 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

