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Два человека пострадали в столкновении «Вольво» и «ВАЗа»

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#авария #ДТП
Два человека пострадали в столкновении «Вольво» и «ВАЗа»

За прошедшие сутки на дорогах области пострадали четыре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 апреля в деревне Казинка Елецкого района 20-летняя девушка не справилась с управлением «ВАЗ-2109», и машина перевернулась. Девушку госпитализировали с различными травмами.

В Усмани на улице Комсомольской столкнулись «Вольво» под управлением 36-летнего мужчины и «ВАЗ-2115» с 32-летним водителем за рулем. В аварии пострадали водитель и 23-летний пассажир «пятнадцатой». С травмами их доставили в больницу. 

В селе Политово Данковского района столкнулись «ВАЗ-2107» под управлением 41-летнего мужчины и мотоцикл под управлением 14-летнего подростка. Мальчик получил травмы, его госпитализировали. Причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.

23 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2177 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 32.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1884 случая превышения скорости.

Так же зафиксированы 14 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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сегодня, 08:59
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