Ветер в Липецке рвёт кровлю, ломает деревья

22 апреля три сообщения о происшествиях, связанных с порывами ветра поступили в управление по делам ГО и ЧС Липецка.

Днём крепеж металлического листа был повреждён на кровле 15-этажного дома по улице Гоголя. С крыши пятиэтажки по улице Баумана сорвало лист рубероида. Информация оперативным дежурным передана в обслуживающие жилой фонд управляющие компании.



Вечером большой сук отломился от дерева и повис на проводах уличного освещения на территории 9 микрорайона. Этим сигналом занимались специалисты МБУ «Липецкгорсвет».



Пострадавших и повреждения имущества 22 апреля не зафиксировано, тогда как днём раньше сразу четыре рядом стоявших машины повредило упавшее от ветра дерево во дворе по улице Гагарина.



Еще одним последствием ветра, о котором уже сообщал GOROD48 стал грязный дождь. По данным синоптиков, сильный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду, поднял пыль в приземные слои атмосферы, а начавшийся в это время дождь её «впитал».





