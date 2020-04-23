Ельчанка осталась без денег после установки на телефон вирусной программы

21 апреля в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 36-летняя ельчанка. Женщина пояснила, что в середине апреля со своего сотового телефона разместила на сетевой торговой площадке объявление о продаже щенков. Через несколько дней она зашла на сайт, чтобы проверить объявление.

- На экране телефона ельчанки появилось окно, в котором сообщалось, что покупатель через приложение торговой площадки перевел 5000 рублей, для того, чтобы получить деньги требовалось перейти по указанной ссылке. После того, как потерпевшая нажала на ссылку, в телефоне заявительницы сразу же были заблокированы все приложения, связанные с переводом денежных средств. Испугавшись, женщина поехала к ближайшему банкомату для того, чтобы снять деньги, однако, смогла снять только 1500 рублей, остальных денег — 8 000 рублей - на банковских картах уже не было, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.



Женщина позвонила на «горячую линию» банка, где ей пояснили, что телефон заражен вирусной программой, которая привела к списанию денежных средств.

