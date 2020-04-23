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Ельчанка осталась без денег после установки на телефон вирусной программы
21 апреля в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 36-летняя ельчанка. Женщина пояснила, что в середине апреля со своего сотового телефона разместила на сетевой торговой площадке объявление о продаже щенков. Через несколько дней она зашла на сайт, чтобы проверить объявление.
Женщина позвонила на «горячую линию» банка, где ей пояснили, что телефон заражен вирусной программой, которая привела к списанию денежных средств.
Самсунг 1001