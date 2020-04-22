В Липецке возбуждено уголовное дело о продаже поддельных пропусков для свободного перемещения по городу

21 апреля отделом полиции №8 возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ («Подделка и сбыт официального документа») в отношении жителя 30-летнего жителя Липецка. Как установили полицейские обвиняемый изготовил и попытался продать бланки пропусков для свободного перемещения по территории Липецка и Липецкой области.

- Бланки заверялись оттиском печати курьерской фирмы, которая имеет разрешение на работу в условиях карантина по коронавирусной инфекции, - сообщили GOROD48 в пресс-службе областного УМВД.



При допросе в полиции липчанин рассказал, что разместил объявление о продаже бланков на своей странице «ВКонтакте». Потенциальных покупателей он уверял в абсолютной надежности документа: «ни у одного проверяющего органа не возникнет сомнений в подлинности пропуска». За каждый бланк мужчина просил 500 рублей.



- Гражданина не интересовало больны или нет COVID-19 его потенциальные клиенты. Он заботился только об улучшении своего материального положения,- говорят в полиции.



Поддельные бланки у личанина изъяты, кроме того следствие изъяло компьютерную технику, на которой он их изготовил.



В пресс-службе областного управления МВД говорят, что подобные случаи единичны по всей России.



31 марта в Липецкой области начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Свободное перемещение по городу разрешалось лишь работникам предприятий, на которых не действовали ограничительные меры. 17 апреля администрация области ужесточила режим самоизоляции введением цифровых пропусков, исключение было сделано для сотрудников предприятий имеющих разрешение на работу.



