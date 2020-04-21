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Четверть случаев коронавируса в Липецк завозные из-за рубежа, Москвы и Санкт-Петербурга

43 2091
#коронавирус
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Четверть случаев коронавируса в Липецк завозные из-за рубежа, Москвы и Санкт-Петербурга

В областном управлении Роспотребнадзора GOROD48 рассказали о путях инфицирования липчан коронавирусом.

Оказалось, что 4% заболевших (восемь случаев) COVID-19 привезли вирус из-за рубежа, где побывали как туристы. Напомним, что первые три случая заражения жители пригородных r Kbgtwre сел «импортировали» из Италии. 18% случаев заболевания в регион привезли жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также липчане, которые учатся и работают в этих мегаполисах (36 случаев). Остальные заболевшие - липчане, которых заразили туристы и приезжие.

Сотрудникам регионального управления Роспотребнадзора не определили источник заболевания всего у 4% больных коронавирусной инфекцией жителей области.

С начала эпидемии в Липецкой области заболели коронавирусной инфекцией 189 человек, 62 человека выздоровели, двое умерли, 125 продолжают лечение.

В основном, доставленные в областную инфекционную больницу заболевшие адекватно относятся к вынужденной изоляции на время лечения. Но некоторые пациенты «инфекционки» ведут себя весьма странно. О двух случаях неадекватности больных коронавирусом мы уже писали. И вот сегодня в облздраве рассказали еще об одном случае странного поведения.

В «скорую помощь» по телефону позвонил житель Липецка. Он рассказал, что несколько дней у него держится высокая температура - под 39 градусов. Отвечая на уточняющие вопросы диспетчера, мужчина сообщил, что недавно вернулся из-за границы. Конечно, за ним выехала спецбригада в противочумных костюмах. Звонивший вначале долго не впускал медиков в квартиру. После того, как его все же перевезли в специальном закрытом боксе в больницу и взяли анализы и тесты на коронавирус, пациент сбежал. Сотрудники Росгвардии обнаружили его дома. Мужчину снова госпитализировали, но он опять сбежал. К счастью, тесты на COVID-19 у беглеца оказались отрицательными.
43 2091
#коронавирус
2

Комментарии (44)

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данковчанин

30 секунд назад
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Лилипутин

2 минуты назад
Инга, ну ты и шваль недоношенная
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Егор

2 минуты назад
Инга. Все налоги с прибыли НЛМК оставляем в Липецке, где он и чадит, отравляя липчан. И так по всей стране. Вот тогда и посмотрим кто к кому на заработки поедет. Бордюры будете б/у с обирать а не каждый год постоянно менять их.
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шк

3 минуты назад
Вот как интересно выходит.До вируса когда всё хорошо было никто не вспоминал что родом из Липецка. А сейчас бедные хотят на воздухе за забором быть.Тогда зачем уезжали жили бы и дышали тут.А когда закончится эта хрень вы снова свалите .Если вы уехали за хорошей жизней вот и получайте все плюшки этой хорошей жизни. Правильно что вас гонят.В деревнях и так жизнь не самая лучшая и вы твари тащите заразу создаёте новые проблемы.СТРЕЛЯТЬ ВАС НАДО ВСЕХ.
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Инга

3 минуты назад
САШОК КАНАНЫХИН, видимо по себе судите
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палицай

3 минуты назад
Инга, село твоя мама родившая тебя * ще через жопу
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САШОК КАНАНЫХИН

5 минут назад
Инга, мутантка ты что несёшь твой мозг смят поступательными движениями через рот
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Инга

5 минут назад
Да уж село есть село. Сосать вы будете, нехер к нам в клиники тогда приезжать лечится и работать
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Инге

7 минут назад
Инга, Вот и надо было их сажать на жоский карантин, закрыть в тойже больнице а не на домашней изоляции.
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Инга

7 минут назад
САШОК КАНАНЫХИН, вас * никто не называл, видимо воспитание не жотянули. Уж лучше посижу, и посмотрю как потом народ попрёт на заработки и как их гнобить будут
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