Общество
сегодня, 16:39
Четверть случаев коронавируса в Липецк завозные из-за рубежа, Москвы и Санкт-Петербурга
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В областном управлении Роспотребнадзора GOROD48 рассказали о путях инфицирования липчан коронавирусом.
Оказалось, что 4% заболевших (восемь случаев) COVID-19 привезли вирус из-за рубежа, где побывали как туристы. Напомним, что первые три случая заражения жители пригородных r Kbgtwre сел «импортировали» из Италии. 18% случаев заболевания в регион привезли жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также липчане, которые учатся и работают в этих мегаполисах (36 случаев). Остальные заболевшие - липчане, которых заразили туристы и приезжие.
Сотрудникам регионального управления Роспотребнадзора не определили источник заболевания всего у 4% больных коронавирусной инфекцией жителей области.
С начала эпидемии в Липецкой области заболели коронавирусной инфекцией 189 человек, 62 человека выздоровели, двое умерли, 125 продолжают лечение.
В основном, доставленные в областную инфекционную больницу заболевшие адекватно относятся к вынужденной изоляции на время лечения. Но некоторые пациенты «инфекционки» ведут себя весьма странно. О двух случаях неадекватности больных коронавирусом мы уже писали. И вот сегодня в облздраве рассказали еще об одном случае странного поведения.
В «скорую помощь» по телефону позвонил житель Липецка. Он рассказал, что несколько дней у него держится высокая температура - под 39 градусов. Отвечая на уточняющие вопросы диспетчера, мужчина сообщил, что недавно вернулся из-за границы. Конечно, за ним выехала спецбригада в противочумных костюмах. Звонивший вначале долго не впускал медиков в квартиру. После того, как его все же перевезли в специальном закрытом боксе в больницу и взяли анализы и тесты на коронавирус, пациент сбежал. Сотрудники Росгвардии обнаружили его дома. Мужчину снова госпитализировали, но он опять сбежал. К счастью, тесты на COVID-19 у беглеца оказались отрицательными.
Сотрудникам регионального управления Роспотребнадзора не определили источник заболевания всего у 4% больных коронавирусной инфекцией жителей области.
С начала эпидемии в Липецкой области заболели коронавирусной инфекцией 189 человек, 62 человека выздоровели, двое умерли, 125 продолжают лечение.
В основном, доставленные в областную инфекционную больницу заболевшие адекватно относятся к вынужденной изоляции на время лечения. Но некоторые пациенты «инфекционки» ведут себя весьма странно. О двух случаях неадекватности больных коронавирусом мы уже писали. И вот сегодня в облздраве рассказали еще об одном случае странного поведения.
В «скорую помощь» по телефону позвонил житель Липецка. Он рассказал, что несколько дней у него держится высокая температура - под 39 градусов. Отвечая на уточняющие вопросы диспетчера, мужчина сообщил, что недавно вернулся из-за границы. Конечно, за ним выехала спецбригада в противочумных костюмах. Звонивший вначале долго не впускал медиков в квартиру. После того, как его все же перевезли в специальном закрытом боксе в больницу и взяли анализы и тесты на коронавирус, пациент сбежал. Сотрудники Росгвардии обнаружили его дома. Мужчину снова госпитализировали, но он опять сбежал. К счастью, тесты на COVID-19 у беглеца оказались отрицательными.
43 2091
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