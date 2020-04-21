сегодня, 14:57
15 из 20 выявленных сегодня коронавирусных больных - жители Липецка
Областной оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции опубликовал данные о распределении выявленных сегодня больных по муниципалитетам региона.
Сегодня двое из прежде заболевших завершили лечение, их выписали из больниц.
Таким образом, с начала эпидемии в Липецкой области заболели коронавирусной инфекцией 189 человек, 62 человека выздоровели, двое умерли, 125 продолжают лечение.
По состоянию на три часа дня в больницах Липецка и Ельца находятся 78 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 171 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 47 пациентов с легкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова находятся четыре человека. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 632 человек. Они здоровы.
На 21 апреля в Липецкой области протестированы на коронаирусную инфекцию 11740 человека.
Вельямин
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С.Н.А