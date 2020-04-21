15 из 20 выявленных сегодня коронавирусных больных - жители Липецка

Областной оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции опубликовал данные о распределении выявленных сегодня больных по муниципалитетам региона.



Напомним, что 20 апреля в Липецкой области выявлены 20 новых больных COVID-19. По данным оперштаба, 15 из заболевших жители Липецка, двое - из Грязинского района, по одному из Ельца, Липецкого и Усманского районов.



Сегодня двое из прежде заболевших завершили лечение, их выписали из больниц.



Таким образом, с начала эпидемии в Липецкой области заболели коронавирусной инфекцией 189 человек, 62 человека выздоровели, двое умерли, 125 продолжают лечение.



По состоянию на три часа дня в больницах Липецка и Ельца находятся 78 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 171 человек с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 47 пациентов с легкой формой COVID-19.



В обсерваторе Данкова находятся четыре человека. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 632 человек. Они здоровы.



На 21 апреля в Липецкой области протестированы на коронаирусную инфекцию 11740 человека.















