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15 из 20 выявленных сегодня коронавирусных больных - жители Липецка

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#коронавирус
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15 из 20 выявленных сегодня коронавирусных больных - жители Липецка

Областной оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции опубликовал данные о распределении выявленных сегодня больных по муниципалитетам региона.

Напомним, что 20 апреля в Липецкой области выявлены 20 новых больных COVID-19. По данным оперштаба, 15 из заболевших жители Липецка, двое - из Грязинского района, по одному из Ельца, Липецкого и Усманского районов.  

Сегодня двое из прежде заболевших завершили лечение, их выписали из больниц. 

Таким образом, с начала эпидемии в Липецкой области заболели коронавирусной инфекцией 189 человек, 62 человека выздоровели, двое умерли, 125 продолжают лечение.

По состоянию на три часа дня в больницах Липецка и Ельца находятся 78 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 171 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 47 пациентов с легкой формой COVID-19.

В обсерваторе Данкова находятся четыре человека. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 632 человек. Они здоровы. 

На 21 апреля в Липецкой области протестированы на коронаирусную инфекцию 11740 человека.







23 4679
#коронавирус
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Комментарии (23)

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Вельямин

4 минуты назад
Ппп, а вы найдите первые выступления. Мясникова. Если не удалили. Он говорил дело, как доктор. Но после к нему с п е ц и а л ь н ы е людишки подошли и дали кое-какие советы. И он стал говорить, как надо. Гейтсу, Собянину и т.д. Гундаров Игорь Алексеевич вот пока не сдаётся. От Трампа не ожидал такой прыти... как он рявкнул на ВОЗ и Гейтса того самого. Миллиардер тоже. Ну а липчане, в массе своей пялятся в зомбо-очко ТВ. И ждут да а а льнейших разъяснений от Соловьев-помет и губернатора.
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Просто липчанин

12 минут назад
Ну вот и вылезли опять всякие "жуки, надоели, прививка, николаич". Большинству горожан всё понятно насчёт этой "эпидемии", так всё равно будут усираться в комментах.
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Местный

14 минут назад
Николаич, во 1х ПлехановО, во 2х там лечат от другово.
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Вельямин

14 минут назад
Николаич - это который жирный одышливый д е б и л в очочках? Всех судишь по себе. Партбилет где хранишь? На Лавочкина? Сгинь, тухомозглый вырожденец. Вспомни девичью фамилию мамки.
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Коронобесие

19 минут назад
Жук, эти "эксперименты" не мои, а твоих работодателей
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Надоели

19 минут назад
Семён Давыдов, а вы видимо пародистый и не "папкой и мамкой" сделаны в отличии от нас. Вот честное слово вы хоть думаете перед тем как писать? Причём тут заговор и процесс зачатия? Сделают вам прививку и все, что-то мамы ваши не противились элементарной бцж или Манту. Будьте умнее
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Жук

24 минуты назад
Коронобесие, ну какой эксперимент? Вирус должен контролироваться причём людьми, а не государством. А ваши так сказать 'эксперименты' из-за того, что вы не можете элементарно дома сидеть
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ппп

25 минут назад
Мясников, конечно, еще тот жук. С одной стороны он пишет, что паника не нужна, вирус не страшнее ОРВ. А с другой стороны выступает за поголовную выдачу имунных паспортов. А это принудительная вакцинация и чипизация. Это не выдумки, а сказанное им, и другими деятелями. По крайней мере я так понял. А то еще за фэйк примут((((((((((((
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Николаич

29 минут назад
Дааа, хватает у нас больных на голову, которым всемирный заговор мерещится, для них давно больница есть в с. Плеханова только лечение им не идёт на пользу наверное это хроническое.
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С.Н.А

31 минуту назад
Гость, завтра всплывут, они каждый день по 20 всплывают
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