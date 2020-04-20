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24-летняя женщина остановила брата-дебошира ударом скалкой по голове

19 1669
#тяжкие телесные повреждения
24-летняя женщина остановила брата-дебошира ударом скалкой по голове

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 24-летней жительницы Добринского района, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.


По данным следствия, вечером 10 июля 2019 года обвиняемая пыталась остановить пьяного двоюродного брата, который пытался залезть в дом, где спрятались от него жена с детьми.

- Женщина ударила 36-летнего брата деревянной скалкой по голове. Таким образом, остановив родственника-дебошира, разбившего стекло в доме, она причинила ему открытую черепно-мозговую травму, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Потерпевшего госпитализировали в районную больницу, где, несмотря на оказание медицинской помощи, умер.

В ходе расследования уголовного вину в совершении преступления обвиняемая признала. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.



19 1669
#тяжкие телесные повреждения

Комментарии (19)

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Вике

4 минуты назад
Потому что это страна дол....ов
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BG

7 минут назад
Город48, уточните в чей дом пытался залезть "пьяный двоюродный брат": в свой собственный или в дом сестры или они все вместе жили в одном доме???
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ґ

8 минут назад
Карантином как можем.
ответить

1

20 минут назад
Выдать ей пропуск на свободное перемещение по городу
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это самооборона

32 минуты назад
жаль что денег нет у этой девушки на хорошего адвоката.
ответить

жительница

32 минуты назад
Нельзя за это судить. Это самозащита! Себя и других.
ответить

адвокат

32 минуты назад
100% вынужденная самооборона выразившаяся в защите женщины и ребёнка.
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Да уж

33 минуты назад
Россию умом не понять, надо было дождаться пока он залезет и их перебьет, где закон о самообороне идиоты?
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Вика

34 минуты назад
То есть если к тебе лезет в дом пьяный неадекват, ты даже защищать себя не можешь? То есть эта сестра должна была убежать, и пусть бы он нападал на жену и детей? Несправедливые законы. И наверняка он и раньше их бил.
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Она защитить хотела и защитила

36 минут назад
Кого и за что судите идиоты
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