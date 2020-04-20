24-летняя женщина остановила брата-дебошира ударом скалкой по голове

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 24-летней жительницы Добринского района, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, вечером 10 июля 2019 года обвиняемая пыталась остановить пьяного двоюродного брата, который пытался залезть в дом, где спрятались от него жена с детьми.- Женщина ударила 36-летнего брата деревянной скалкой по голове. Таким образом, остановив родственника-дебошира, разбившего стекло в доме, она причинила ему открытую черепно-мозговую травму, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Потерпевшего госпитализировали в районную больницу, где, несмотря на оказание медицинской помощи, умер.

В ходе расследования уголовного вину в совершении преступления обвиняемая признала. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.